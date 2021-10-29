Собака кормит своим молоком четырех котят

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Мужчина запечатлел собаку, которая кормит четырех котят. В коротком видео заботливая мать мирно лежит на земле, а пушистые сорванцы лакомятся её молоком.
Героиня видео по кличке Жужа решила кормить грудным молоком не только своих щенков, но и котят. Недаром говорят, что чужих детей не бывает.
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И ведь, наверняка, вкусное и питательное у собачки молоко-еда для кошачков. Они же разные животные?!.. :)
Нам их никогда не понять. Хотя...
Ведь Человеки же пьют молоко Коровье! :)
Всегда думал что хоть Человек это тоже Животное, но, думаю я, Человек какое-то другое Животное... С Разумом. Только зачем этот Разум был именно нам дан? И кем? И зачем?
Это риторические философические вопросы.
Ответов на них никогда нам не узнать.