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Кошка защитила котёнка от собак

Кошка защитила котёнка от собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 ноября 2021 08:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: в мире   видео   животные   котенок   кошка   собаки   
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Разъяренная кошка набросилась на четверых собак, окруживших котенка. Камера наблюдения запечатлела самоотверженный поступок животного.
Защищая котенка, кошка атаковала нескольких собак. Такого поворота они явно не ожидали.

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Метки: в мире   видео   животные   котенок   кошка   собаки   
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Кенвуд 19 минут назад
Страшнее кошки зверя нет
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