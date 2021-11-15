Кошка защитила котёнка от собак

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Разъяренная кошка набросилась на четверых собак, окруживших котенка. Камера наблюдения запечатлела самоотверженный поступок животного.
Защищая котенка, кошка атаковала нескольких собак. Такого поворота они явно не ожидали.
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