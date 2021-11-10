Не проскочил: неосторожный мальчик оказался в нокдауне

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Порой важные жизненные уроки даются через боль. Мальчик решил пробежать рядом с женщинами-танцовщицами и попал под раздачу.
У мальчика был план и он его придерживался. Однако этот план имел некоторые недостатки.
Отряд не заметил потери бойца.
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