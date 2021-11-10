FISHKINET
Сообщество Юмор 13185 постов • 2753 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Не проскочил: неосторожный мальчик оказался в нокдауне

Не проскочил: неосторожный мальчик оказался в нокдауне (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 11:01
Сообщество : Юмор
Метки: видео   мальчик   неудача   прикол   фейл   
5762
1
1
Порой важные жизненные уроки даются через боль. Мальчик решил пробежать рядом с женщинами-танцовщицами и попал под раздачу.
У мальчика был план и он его придерживался. Однако этот план имел некоторые недостатки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: видео   мальчик   неудача   прикол   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
51
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
51  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
107k
Барон Мюнхгаузен. 5 часов назад
Нокаутировала пацанёнка и продолжила вертеть жопой...
П - профессионализм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
22k
Bar0 16 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Bar0 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Михаил Гривин Полчаса назад
Какие добротные, крепкие тётеньки. Эх...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RelaniumZ 40 минут назад
5 раз пересмотриваю и не могу остановить смех - эта сцена достойна лучших боевиков и коммедий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
625
Max Час назад
В темно-синем лесу,
Где трепещут осины,
Где с дубов-колдунов
Облетает листва,
Hа поляне траву
Зайцы в полночь косили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
Инженер Час назад
Мне бы таккккк.... упасть..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Majul 2 часа назад
Не неосторожный мальчик, а мамаша без мозгов. Почему ребенок носится там, где идет выступление?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Валерий 2 часа назад
..и потихоньку затоптали пацанёнка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей 2 часа назад
Такие танцы могут плохо для детей кончится...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
101
Fedor 2 часа назад
телки огонь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Maxim Zhukov Доктор Джонс Час назад
я один это пропел??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
524
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
мимо такой кобылы не проскочишь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90k
сапер Водичка 2 часа назад
Я так в ЗАГСе,от первой жены пытался уйти !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−28
madura.rodke 2 часа назад
Первый ЖМЖ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Garpia121 3 часа назад
А караван идет... Вот еще один критерий необходимости разумного воспитания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
kaboza 3 часа назад
пас удар ГОООЛЛЛ!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
babsbaberley 3 часа назад
Ну это гораздо лучше, чем перед машинами перебегать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Krapiv 4 часа назад
с мамой наверняка пришел, папа бы спасать кинулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Sterling Malory Archer 4 часа назад
Там концовка за кадром осталась, третья с ноги его отрубила, сокер кик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив 4 часа назад
наподдали чутка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 20 комментариев
Показать ещё
Модель сделала татуировку в честь Сатаны и восхитила фанатов (5 фото) Модель сделала татуировку в честь Сатаны и восхитила фанатов (5 фото) Пранк вышел из-под контроля Пранк вышел из-под контроля Женщина оказала рабочим медвежью услугу Женщина оказала рабочим медвежью услугу Не стоило привязывать деньги к воздушному шару с гелием Не стоило привязывать деньги к воздушному шару с гелием Неудачная попытка похвастаться новым смесителем Неудачная попытка похвастаться новым смесителем Парень, который не умеет обращаться с аппаратом по производству сладкой ваты Парень, который не умеет обращаться с аппаратом по производству сладкой ваты
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

526541



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что о русских не любят вспоминать в Средней Азии
2
285
Что о русских не любят вспоминать в Средней Азии
Интересные фотографии 1990 -х
0
27
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Хочется, но колется: когда ребенку следует ограничить употребление сладкого?
0
10
Хочется, но колется: когда ребенку следует ограничить употребление сладкого?
Протестировали iPhone 12 Pro Max, пытаясь выяснить, почему он такой дорогой
0
11
Протестировали iPhone 12 Pro Max, пытаясь выяснить, почему он такой дорогой
Артек: как зарождалась главная детская здравница, и что она представляет сейчас
Артек: как зарождалась главная детская здравница, и что она представляет сейчас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Россия#кино#аварии#картинки#новости#Разное#приколы#в мире
#интересно#история#Ynews#прикол#дтп#автомобили#фотографии#Москва#СССР#фильм
#Юмор#люди#подборка#интересное#авто аварии#дети#автомир#мигранты#прикольные#полиция

На что жалуетесь?

Вернуться