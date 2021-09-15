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Роллы "по-русски" не желаете?

Роллы "по-русски" не желаете? (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   гречка   еда   нори   прикол   роллы   сосиска   
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Готовить роллы умеют далеко не все, да и нужные ингредиенты не всегда можно найти в ближайшем магазине. Однако выход есть!
Своеобразная пародия на японские роллы с популярными в России и не только ингредиентами.

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Метки: Юмор   видео   гречка   еда   нори   прикол   роллы   сосиска   
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
А где майонезик?
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1k
Баянищев 23 минуты назад
Сосиска и греча
Завёрнуты в нори
Рыдает самурай
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411
RUSSfan 58 минут назад
Славянские роллы: соленый огурец обернутый в копченую колбасу с майонезом!
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