Роллы "по-русски" не желаете?

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Готовить роллы умеют далеко не все, да и нужные ингредиенты не всегда можно найти в ближайшем магазине. Однако выход есть!
Своеобразная пародия на японские роллы с популярными в России и не только ингредиентами.
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