Очаровательный дрессированный котенок

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Поддаются ли кошки дрессировке? Определенно да! Котенок по кличке "Черныш" отлично выдрессирован и беспрекословно выполняет команды владельца.
В опубликованном в сети видео котенок демонстрирует забавные трюки, которым его научил хозяин.
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