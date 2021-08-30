FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 953 поста • 388 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Очаровательный дрессированный котенок

Очаровательный дрессированный котенок (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 10:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   дрессировка   животные   котенок   коты   милота   
160
1
1
Поддаются ли кошки дрессировке? Определенно да! Котенок по кличке "Черныш" отлично выдрессирован и беспрекословно выполняет команды владельца.
В опубликованном в сети видео котенок демонстрирует забавные трюки, которым его научил хозяин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: видео   дрессировка   животные   котенок   коты   милота   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного Кошачий спецназ возвращается домой после задания Кошачий спецназ возвращается домой после задания История приручения бездомного кота со скверным характером История приручения бездомного кота со скверным характером Такой дрессировке позавидовал бы сам Куклачев Такой дрессировке позавидовал бы сам Куклачев Котенок нашел своего человека Котенок нашел своего человека Котенок не смог сдержать слез, когда остался один в приюте Котенок не смог сдержать слез, когда остался один в приюте
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

671656



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились рассказами о домашних питомцах
2
71
Хомяки и конкурс на самую нелепую смерть: в Твиттере поделились рассказами о домашних...
Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой
3
284
Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#животные#позитив#страна#прикол#фильм#комментарии#прошлое
#интересно#история#СССР#искусство#прикольные#милота#подборка#актеры#мемы#сарказм
#Юмор#картинки#фотографии#кино#Россия#сша#жизнь#город#приколы#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться