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Индюшки подняли на смех репортёршу

Индюшки подняли на смех репортёршу (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 13:33
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   журналистка   индейка   индюшка   позитив   птицы   
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Британская журналистка вместе с коллегами снимала репортаж о бедственном положении фермы, занимающейся выращиванием индеек. Для придания большей атмосферности сюжету женщина зашла к птицам и вскоре пожалела об этом. Одна из индеек клюнула репортёршу в зад.
Услышав удивленный возглас женщины птицы начали синхронно гоготать, будто высмеивая её.

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Метки: Юмор   видео   животные   журналистка   индейка   индюшка   позитив   птицы   
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Сибиряк 24 минуты назад
Индюшки подняли на смех репортёршуПосмотреть
Индюшки подняли на смех репортёршу
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885
Ольга 15 минут назад
Сочли за подружку и поддакнули.
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Mr.Adamson

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