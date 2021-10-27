Индюшки подняли на смех репортёршу

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Британская журналистка вместе с коллегами снимала репортаж о бедственном положении фермы, занимающейся выращиванием индеек. Для придания большей атмосферности сюжету женщина зашла к птицам и вскоре пожалела об этом. Одна из индеек клюнула репортёршу в зад.
Услышав удивленный возглас женщины птицы начали синхронно гоготать, будто высмеивая её.
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