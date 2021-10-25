FISHKINET
Сообщество Юмор 13064 поста • 2740 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Суровые мужики тоже любят пошутить и подурачиться

Суровые мужики тоже любят пошутить и подурачиться (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дружба   друзья   неожиданно   прикол   шапка   
410
1
1
Мужчина зашел в комнату и застукал своего приятеля за странным занятием. Герой видео сидел в забавной шапке и записывал видео.
Удивленный мужчина решил не отвлекать друга и покинул комнату...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   дружба   друзья   неожиданно   прикол   шапка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
330
Мурчелло 8 минут назад
Не помню кто,но говорят роняла сосиску.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эксперимент - вентилятор вместо зонта (видео) Эксперимент - вентилятор вместо зонта (видео) Трюк на «тарзанке» с неожиданным финалом Трюк на «тарзанке» с неожиданным финалом «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону Еще одно доказательство того, что коты — жидкость Еще одно доказательство того, что коты — жидкость Дворовый актер, у которого еще нет Оскара Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

787648



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
2
66
КИА "КОПЕХТО", или 20+ героев с альтернативным мышлением, которые понравились бы Задорнову
Денег нет, но мы загораем
2
104
Денег нет, но мы загораем
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. Столкновение троллейбуса с маршруткой в Омске
0
2
Авария дня. Столкновение троллейбуса с маршруткой в Омске
Вот что получится, если попытаться превратить Toyota MR2 в Audi R8
0
2
Вот что получится, если попытаться превратить Toyota MR2 в Audi R8
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#Ynews#СССР#картинки#актеры#искусство#приколы#подборка#роль
#интересно#люди#фильм#фотографии#прикольные#страна#комментарии#сарказм#Москва#gif
#фото#история#кино#познавательно#спорт#животные#новости#как приготовить#полиция#дети

На что жалуетесь?

Вернуться