Суровые мужики тоже любят пошутить и подурачиться

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Мужчина зашел в комнату и застукал своего приятеля за странным занятием. Герой видео сидел в забавной шапке и записывал видео.
Удивленный мужчина решил не отвлекать друга и покинул комнату...
Чтобы через несколько секунд присоединиться к веселью!
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