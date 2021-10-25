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Незрячая девочка покорила зрителей и судей вокального шоу

Незрячая девочка покорила зрителей и судей вокального шоу (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 08:21
Метки: видео   вокал   вокальное шоу   голос   девочка   интересно   шоу   
1591
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14-летняя Александра Филатова из Воронежа прошла в финал детского телевизионного шоу «Ты супер!» благодаря своим впечатляющим вокальным данным. Школьница исполнила сложную композицию «Улетай на крыльях ветра» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».
Девочка профессионально занимается вокалом и играет на фортепиано с семи лет. После прослушивания считающейся сложной для сольных вокалистов композиции судьи отметили чистоту и легкость голоса школьницы.

Оригинальное произведение было написано для хорового исполнения.

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Метки: видео   вокал   вокальное шоу   голос   девочка   интересно   шоу   
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18  комментариев
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40k
dima423 3 часа назад
да... офигенно)
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1k
Пихайло 12 минут назад
Молодец! Голосок чистый и звонкий. Посмотрим, что дальше с ней будет. В крайнем случае, как Гурцкую, наблюдателем на выборы отправят
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2k
Владлен Николаев 50 минут назад
Диана Гурцкая-2?
Прежняя состарилась, несите новую?
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43
Artem Zverev Час назад
недавно её на Япе пиарили, теперь здесь. Напишу еще раз своё мнение - спела чисто, хорошо, голос приятный. Но подача, динамика ваще на нуле... как дизель-мотор завел, он едет на одних оборотах - скучно и не интересно....
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43
Artem Zverev Объект реальности 7 минут назад
Я не про скакание по сцене и махание руками, а про исполнение, сама динамическая подача материала. ну это как стихи в школе читали кто-то эмоционально, а кто-то мямлит в пол.
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760
Миша Час назад
Возрастные рамки мутационного периода голоса – 13-15 лет. В 14 лет рано восторгаться вокальными данными . Удачи ей.
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402
Albe Час назад
что имеем по факту - ой, не видит, ой, пляк пляк. давайте ей первое место дадим, а отсльные так в другой раз победят, тут мы добро сделаем, она же незрячая, а значит особенная, а значит лучше других
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2k
Алекс 2 часа назад
Напомнило Front Line Assembly - Providence. Очень круто.
Девочка скоро будет нарасхват
Ссылка www.youtube.com
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10k
Majul 2 часа назад
Молодец девочка.
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−38
наместник 2 часа назад
педофил-шоу
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1k
Александр 2 часа назад
Очень "красивый" голос. Конечно ещё правильно ставить надо, но задатки хорошие.
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62k
Георгий 2 часа назад
Круто! Чистейший голос! "Ой, как красиво" - лучше и не скажешь.
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5k
ValdemarNaftulievich 3 часа назад
До слёз
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18k
Mexanik79 3 часа назад
Круто!!!
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7k
diman02 3 часа назад
Спасибо !
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