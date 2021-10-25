Незрячая девочка покорила зрителей и судей вокального шоу

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14-летняя Александра Филатова из Воронежа прошла в финал детского телевизионного шоу «Ты супер!» благодаря своим впечатляющим вокальным данным. Школьница исполнила сложную композицию «Улетай на крыльях ветра» из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».
Девочка профессионально занимается вокалом и играет на фортепиано с семи лет. После прослушивания считающейся сложной для сольных вокалистов композиции судьи отметили чистоту и легкость голоса школьницы.
Оригинальное произведение было написано для хорового исполнения.
Оригинальное произведение было написано для хорового исполнения.
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