Что будет, если вылить воду в горящее масло

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Не пытайтесь тушить горящее масло водой. В противном случае есть риск остаться без крыши над головой или же вовсе распрощаться с жизнью.
Почему не стоит тушить масло водой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ведь огнетушитель - это же очень дорого! )))
Огнетушитель вещь хорошая, но требует ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ навыков обращения и периодической перезарядки. Гораздо проще и выгоднее заиметь пожарную кошму: стоит рублей 300-400 на Озоне, места почти не занимает, срок годности неограничен (стекловолокну всё пофиг). Можно реально бороться с огнем на начальных стадиях и весьма успешно.
Минус не мой.
потому, что масло легче воды и в ней не растворяется. Вода сразу уйдет на дно, а там быстро нагреется и начнет сильно испаряться, от чего масло начнет брызгать во все стороны, распространяя огонь по кухне