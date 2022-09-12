FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Эксперименты 98 постов • 99 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Эксперименты 
Что будет, если вылить воду в горящее масло

Что будет, если вылить воду в горящее масло

Автор:
12 сентября 2022 13:05
Сообщество : Эксперименты
Метки: видео   вода   масло   огонь   пожарный   эксперимент   
3794
1
1
Не пытайтесь тушить горящее масло водой. В противном случае есть риск остаться без крыши над головой или же вовсе распрощаться с жизнью.
Почему не стоит тушить масло водой.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Эксперименты"
Метки: видео   вода   масло   огонь   пожарный   эксперимент   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
48k
dima423 2 часа назад
ну потухло же в итоге)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KAUSTIC 2 минуты назад
Это даже дети знают....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Алексей 4 минуты назад
Как минимум - ремонт кухни с заменой техники и мебели. Отмыть масляную копоть невозможно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
toreeddcx 9 минут назад
Типа граф - сосни х- уйца у пу/ тлерца ! у незнакомого посёлка, на безымянной высоте ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
Levaksinyak Sinyak 38 минут назад
Но помогло же!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−14
toreeddcx 47 минут назад
От Москвы до самых до окраин,
с южных гор до северных морей
домой орки в мешках прибывают -
Не видать им белых "Жигулей" !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−165
Киргуда 48 минут назад
Спец. эффекты на высоте. Но, не верю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
301
Юрий Матвеев Киргуда Полчаса назад
ну и зря, никаих тут спец. эффектов нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
gvv 59 минут назад
Что будет,что будет... Переезд в детдом будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Dobry vojak Svejk Z 2 часа назад
Где бы ещё на кухне место для бочки с песком выделить ? )))
Ведь огнетушитель - это же очень дорого! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
5k
Hugo_RnD 2 часа назад
в итоге масло в кастрюле-то гореть перестало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
792
Arti 2 часа назад
Хоть немного обяснения автор мог добавить

потому, что масло легче воды и в ней не растворяется. Вода сразу уйдет на дно, а там быстро нагреется и начнет сильно испаряться, от чего масло начнет брызгать во все стороны, распространяя огонь по кухне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

625249



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 добрых фото и историй, которые греют душу
30 добрых фото и историй, которые греют душу
Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли
Редкие снимки знаменитостей, о существовании которых они давно забыли
Набирающие популярность в сообществах
Как изменились Раменки и Очаково-Матвеевское. Будущее развитие районов
Как изменились Раменки и Очаково-Матвеевское. Будущее развитие районов
Невыдуманные истории о людях с психическими отклонениями, которые гораздо страшнее ужастиков
Невыдуманные истории о людях с психическими отклонениями, которые гораздо страшнее...
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А продолжение будет ?

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#подборка#страна#Приколы#Россия#фильм#США#актеры
#Юмор#люди#животные#СССР#позитив#познавательно#в мире#судьба#шоу бизнес#огонь
#интересно#история#фотографии#прикол#кино#Спорт#интересное#забавно#Украина#роль
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Несколько человек пострадали из-за пожара на судне в бразильском порту Несколько человек пострадали из-за пожара на судне в бразильском порту Водяной щит против огня Водяной щит против огня Выжимаем мокрое полотенце в невесомости Выжимаем мокрое полотенце в невесомости Попытка потушить горящее масло водой обернулась провалом Попытка потушить горящее масло водой обернулась провалом Эксперимент с огнем во дворе чуть не закончился трагически Эксперимент с огнем во дворе чуть не закончился трагически

На что жалуетесь?

Вернуться