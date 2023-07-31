Рогатые качели:весёлое утро козла в Дагестане

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Козёл из Дагестана пережил несколько незабываемых минут в своей жизни. Животное случайно зацепилось рогами за провод, когда его везли в грузовике.
Козлиная космическая программа.Животное вскоре сняли с провода. Сейчас с ним всё хорошо.
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