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Рогатые качели:весёлое утро козла в Дагестане

Рогатые качели:весёлое утро козла в Дагестане

Автор:
31 июля 2023 11:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дагестан   Прикол   животные   козёл   провод   
1493
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Козёл из Дагестана пережил несколько незабываемых минут в своей жизни. Животное случайно зацепилось рогами за провод, когда его везли в грузовике.

Козлиная космическая программа.

Животное вскоре сняли с провода. Сейчас с ним всё хорошо.

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Метки: Видео   Дагестан   Прикол   животные   козёл   провод   
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9  комментариев
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3k
Kolyaka 38 минут назад
Ссылка youtu.be
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34k
АнтонПолднев 20 минут назад
Впечатлений чуваку на всю оставшуюся жизнь
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653
partners74 23 минуты назад
повезло козлику
от секас-вечеринки бетонно отмазался
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9k
Trenzel2003 Полчаса назад
И как током не долбануло, когда зацепился. Да и вопрос, как снимали. Хорошо если за нулевой провод зацепился.
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87
Николай Trenzel2003 10 минут назад
Мог в прыжке зацепиться за фазу, без контакта с землей. Разности потенциалов нет, ток через козла не пошел.
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14k
Jearom Полчаса назад
сейчас с ним все хорошо. он шашлык.
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844
ProFanas Полчаса назад
а что, так можно было?!
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75k
Viktor 42 минуты назад
Бывали случаи.

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78k
Доктор Джонс Час назад
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