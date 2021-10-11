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Как быстро избавиться от заложенности носа

Как быстро избавиться от заложенности носа (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 08:57
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: видео   доктор   заложенность   медицина   насморк   ринит   хитрости   
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Доктор Алан Манделл показал , как за несколько секунд избавиться от заложенности носа. Это не избавит вас от хронического ринита, но сделает жизнь с ним чуть проще.
Интересный способ, который может многим пригодиться.

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Метки: видео   доктор   заложенность   медицина   насморк   ринит   хитрости   
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13  комментариев
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902
Антон Штопаный 2 часа назад
Какие сложности...
А при запоре куда нужно нажать и за что тянуть? При заложенности носа лучше сосудосуживающих ничего нет. По крайней мере на дольше хватит, чем после оттяжки уха.
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27k
Jackson-Motor 13 минут назад
Как быстро избавиться от заложенности носаПосмотреть
Как быстро избавиться от заложенности носа
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704
uid-5j7c27kq 16 минут назад
Удивительно но это работает, у меня сейчас обе ноздри задышали, хотя с утра нос совсем не дышал из-за насморка
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2k
Zhekator Час назад
Быстрый гуглинг фамилии этого так называемого доктора дал мне ответ, что этот чувак - хиропрактик. Как известно, хиропрактика - псевдонаука, одна из форм медицинской альтернативщины. Собственно, всё.
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Походу от этого волосы выпадают. Так что выбирайте - сопли или волосы
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