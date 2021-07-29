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Как легко и быстро растворить таблетку

Как легко и быстро растворить таблетку (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 июля 2021 08:56
Метки: Хитрость   видео   интересно   таблетка   хитрости   шприц   
319
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Парень показал, как быстро и без особых усилий растворить практически любую таблетку. Эта хитрость особенно пригодится владельцам домашних животных.

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Метки: Хитрость   видео   интересно   таблетка   хитрости   шприц   
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892
Электрик Час назад

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ZiDAN10 2 минуты назад
Жаль, что кредиты так не растворяются...
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859
Наташа Гадова Полчаса назад
Для лучшего терапевтического эффекта таблетки принимают целиком. Лекарства, которые нужно растворять, чаще выпускают в виде порошков и шипучек. Но прикольно, да.
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22k
SerGProS Час назад
"Скажите и в магазине так же можно стенку растворить?"
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