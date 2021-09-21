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Женщина решила доказать, что её собака является вегетарианцем

Женщина решила доказать, что её собака является вегетарианцем (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 08:25
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   вегетарианец   видео   животные   прикол   собака   
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Люди, не употребляющие мясо, порой переводят на этот тип питания и домашних питомцев. Героиня видео решила продемонстрировать, что её собака является вегетарианцем и поставила перед животным две миски. В одной из них находились листья салата, а в другой мясные собачьи консервы.
Когда твоя собака является вегетарианцем по "собственному" выбору.

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Метки: Реакция   вегетарианец   видео   животные   прикол   собака   
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6  комментариев
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965
Евгений Полчаса назад
Вот дураааааа!!!!!!!!!
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157
TORNADO MARKETING 48 секунд назад
таким дегенератам нельзя иметь домашнего питомца.
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2k
Aleksandr Varich 2 минуты назад
Как я люблю смотреть на фейлы этих борцов за социальную справедливость - "фемок" и "веганов".
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24k
Батончик с маком 4 минуты назад
Как говорил домовёнок Кузя - это я не ем, я не козёл
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269
Nevad Black 14 минут назад
Бедная псинка, явно испытывает недостаток нормального питания
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202
⛔ Александр ⛔ 23 минуты назад
Ааааххххааа
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