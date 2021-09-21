Женщина решила доказать, что её собака является вегетарианцем

Люди, не употребляющие мясо, порой переводят на этот тип питания и домашних питомцев. Героиня видео решила продемонстрировать, что её собака является вегетарианцем и поставила перед животным две миски. В одной из них находились листья салата, а в другой мясные собачьи консервы.

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Когда твоя собака является вегетарианцем по "собственному" выбору.