Женщина решила доказать, что её собака является вегетарианцем

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Люди, не употребляющие мясо, порой переводят на этот тип питания и домашних питомцев. Героиня видео решила продемонстрировать, что её собака является вегетарианцем и поставила перед животным две миски. В одной из них находились листья салата, а в другой мясные собачьи консервы.
Когда твоя собака является вегетарианцем по "собственному" выбору.
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