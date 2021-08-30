Кот, который обожает баклажаны

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Многие владельцы котов не раз замечали у своих питомцев пристрастия к не совсем кошачьим продуктам. Например кот из этого видео обожает баклажаны.
Хозяева кота по кличке Морти запечатлели, как их питомец вцепился в плод зубами и не хотел отдавать.
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