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Кот, который обожает баклажаны

Кот, который обожает баклажаны (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 08:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   баклажан   видео   кот   прикол   
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Многие владельцы котов не раз замечали у своих питомцев пристрастия к не совсем кошачьим продуктам. Например кот из этого видео обожает баклажаны.
Хозяева кота по кличке Морти запечатлели, как их питомец вцепился в плод зубами и не хотел отдавать.

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Метки: Реакция   Юмор   баклажан   видео   кот   прикол   
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Mr.Adamson

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