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Попугай решил дополнить список покупок своего хозяина и пообщался с голосовым помощником Алекса. Пернатый проказник попросил добавить тушёную свинину в список покупок голосом владельца.
Питомец по кличке Макс очень обрадовался, когда узнал, что такой пункт в списке покупок уже есть. Попугай вероятно слышал, как хозяин когда-то разговаривал с голосовым помощником о тушёной свинине и запомнил одну из фраз.
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