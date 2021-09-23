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Разговор попугая с умным голосовым помощником

Разговор попугая с умным голосовым помощником (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   попугай   прикол   
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Попугай решил дополнить список покупок своего хозяина и пообщался с голосовым помощником Алекса. Пернатый проказник попросил добавить тушёную свинину в список покупок голосом владельца.
Питомец по кличке Макс очень обрадовался, когда узнал, что такой пункт в списке покупок уже есть. Попугай вероятно слышал, как хозяин когда-то разговаривал с голосовым помощником о тушёной свинине и запомнил одну из фраз.

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Метки: Юмор   видео   животные   попугай   прикол   
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12k
Вася 2 часа назад
перданул и свистнул.. хозяин видать тот ещё затейник, хотя может часто так после тушёной свиинины
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9k
Andrey 5 минут назад
- Але, это КГБ? У меня говорящий попугая пропал!
- Так это не к нам, это в милицию.
- Да я знаю, просто хочу официально заявить, что к его политическим взглядам я не имею никакого отношения!!!
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