Барсукам тут не рады

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Любопытный барсук забрался в дом в поисках чего-нибудь вкусненького. Хозяин жилища, заметив незваного гостя, попытался самостоятельно прогнать его.
Тот самый момент, когда тебе немного за 20 и родители выпроваживают из дома во взрослую жизнь.
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