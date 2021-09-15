FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10689 постов • 1261 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Барсукам тут не рады

Барсукам тут не рады (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 08:34
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   барсук   видео   животные   прикол   
539
1
1
Любопытный барсук забрался в дом в поисках чего-нибудь вкусненького. Хозяин жилища, заметив незваного гостя, попытался самостоятельно прогнать его.
Тот самый момент, когда тебе немного за 20 и родители выпроваживают из дома во взрослую жизнь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Юмор   барсук   видео   животные   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Алексей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
Вадим В. Новоженов 9 минут назад
Вот по что животину мучает?!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Nikolay Полчаса назад
Примерно так выглядит отправка ребенка в школу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно Неадекватные крики женщины напугали пса Неадекватные крики женщины напугали пса Маленький, да удаленький Маленький, да удаленький Охранник, с которым всегда можно договориться Охранник, с которым всегда можно договориться Девушка недолго радовалась своему воссоединению с пропавшей кошкой Девушка недолго радовалась своему воссоединению с пропавшей кошкой Кот нашел оригинальное место для отдыха Кот нашел оригинальное место для отдыха
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

509981



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
5
236
Идеальный кандидат: шутник смонтировал честный предвыборный ролик Юлии Волковой
Жительница Балашихи из-за невозможности похоронить сестру привезла гроб с телом к администрации
0
91
Жительница Балашихи из-за невозможности похоронить сестру привезла гроб с телом к...
Набирающие популярность в сообществах
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении
1
253
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении
С приходом осени пчелы отказываются брать сироп: что делать?
2
13
С приходом осени пчелы отказываются брать сироп: что делать?
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
KION. Истории, которые удивляют. Попробуй 30 дней бесплатно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#автомобили#история#СССР#аварии#авто аварии#кино#дети#Разное
#интересно#фото#факты#картинки#Москва#дтп#ynews#новости#мигранты#интересное
#люди#прикол#автомир#животные#в мире#позитив#подборка#фотографии#сатира#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться