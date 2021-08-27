Странный выдался денек

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Мужчина встретил нескольких персонажей, благодаря которым его день стал напоминать какой-то артхаусный фильм. Видео необходимо смотреть со звуком.
Присутствует ненормативная лексика.
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