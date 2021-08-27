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Странный выдался денек

Странный выдался денек (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2021 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   внезапно   голубь   мужик   прикол   
451
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Мужчина встретил нескольких персонажей, благодаря которым его день стал напоминать какой-то артхаусный фильм. Видео необходимо смотреть со звуком.
Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   внезапно   голубь   мужик   прикол   
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27k
lem02 Час назад
Да, голубь в машине действительно странно...
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28k
Игорь 45 минут назад
Что характерно - мужик с шиной занимается (не важно чем) в стороне от дороги и никому не мешает. А ничо что голубь может пырхнуть в любой момент и очень умный автор выурливает при этом на оживлённую дорогу.

Все такие умные, когда видят идиотские поступки других...
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6k
Игорь 49 минут назад
окна надо закрывать на ночь, а то этот мужик может оказаться на заднем сиденье
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14k
seller-k 59 минут назад
Голубь (пока свежий) всяко пооригинальнее надоевших котов

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11k
Taximaxi Час назад
Ехал мудень на коне,
С пальцем в голубя пи*де,
А иблан,что с голой жопой,
Мыл покрышки на траве.
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10k
Александр Час назад
Голубь и голый мужик, они как-то связаны между собой, оба начинаются на "гол"
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35k
Франц Лефорт Час назад
Столько вопросов?
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