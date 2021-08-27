Странный выдался денек

Что можно сделать в сети за 1 минуту

Никогда не угадаешь, с чем захочет спать маленький ребенок

Попытка удержаться на лестнице из ящиков

Фокус с платком удался

Пес троллит своего хозяина

И на что только рассчитывают такие девушки?!