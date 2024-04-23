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Медвежонок машет туристам

Медвежонок машет туристам

Автор:
23 апреля 2024 07:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Прикол   Реакция   животные   медвежонок   
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Медвежонок заинтересовался группой туристов и решил привлечь их внимание. Детеныш встал на задние лапки и помахал людям.

Встреча с дикими животными на безопасном расстоянии — это всегда очень захватывающе и незабываемо. Особенно, если эти животные необычно себя ведут и проявляют интерес к людям, как медвежонок из этого видео, ставшего вирусным в соцсетях. Малыш заинтересовался группой туристов, и чтобы привлечь их внимание, встал на задние лапки и помахал им.

Туристы были в восторге от действий мишутки, но приближаться к нему, конечно же, не стали. Хотя медвежонок выглядел дружелюбно, гуляющая рядом с ним мама-медведица вряд ли была бы приветлива с людьми. Так что туристы и их новый лохматый знакомый так и не смогли пообщаться поближе.

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Метки: Видео   Медведь   Прикол   Реакция   животные   медвежонок   
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3  комментария
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Олег Белов Час назад
Медведица с двумя пестунами и подкидышем. Мне интересно подкидыш зимой тоже в берлогу спать пойдет?
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3k
Звёздный странник 41 минуту назад
А мамаша такая: "Сколько раз тебе говорила, сынок, не общайся с едой!"
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163
ГТА Форевер 54 минуты назад
Он зовет завтрак туриста к себе в гости
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3172 поста (3062 в горячем)

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