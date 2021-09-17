Наглая овца помешала перекусу

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Мужчина решил перекусить и заодно снять видео. Он удобно расположился на пледе, начал что-то рассказывать, как вдруг возле него появилась овца и помешала приему пищи.
Иногда полезно смотреть по сторонам.
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