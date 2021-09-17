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Наглая овца помешала перекусу

Наглая овца помешала перекусу (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 13:16
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   воровство   кража   курьезы   овца   
820
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Мужчина решил перекусить и заодно снять видео. Он удобно расположился на пледе, начал что-то рассказывать, как вдруг возле него появилась овца и помешала приему пищи.
Иногда полезно смотреть по сторонам.

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Метки: Юмор   видео   воровство   кража   курьезы   овца   
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662
Mowgley 2 часа назад
Плохо он с женой обращается
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8k
Ntvl 3 минуты назад
эта овца правильно сделала! сам жрёт, а постись в пустыню вывел. Пастух х.у.е.в. Че животным, песок жрать?!
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2k
Дмитрий 4 минуты назад
где видео, как он ее наказывает?
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−45
Александр Поляков 9 минут назад
как трахать так милая а как угостить так пошла вон овца.
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7k
Мариус Полчаса назад
Нет слов, одни картинки....
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56k
pynh 50 минут назад
Кому-то сегодня жoпу порвут
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805
Сергей Сергеев 51 минуту назад
Самое страшное - это наглая овца за рулём.
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5k
Diesel Час назад
Зато он теперь четко знает кто проведет с ним ночь! А то стадо большое, выбирать долго, а тут сама обозначилась...
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82k
Павел Час назад
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1k
sedoisever Час назад
Зашёл посмотреть на комменты про жену.
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10k
Kostick Час назад
за кадром осталось продолжение банкета))) бгггггг)))
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Комментарий удален
0
12k
ss Час назад
Пусть спасибо скажет, что она с него не iPhone потребовала!
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1k
Наташа Гадова 2 часа назад
Так присмотреться, ведь ни травинки там нет. Что овечкам кушать? Конечно они голодные.
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1k
Федор Медведев 2 часа назад
Жена даже не дал перекусить
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4k
Leonid 2 часа назад
Не наглая, а любимая! Исправьте заголовок.
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