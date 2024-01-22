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Хитрый батя: мужчина разработал план, чтобы обыграть своих детей

Хитрый батя: мужчина разработал план, чтобы обыграть своих детей

Автор:
22 января 2024 08:58
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   войнушка   дети   забавно   отец   родители   стрелялка   
1475
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Надо отметить, что подготовился он основательно: полное обмундирование для всех, игрушечное оружие с такими же игрушечными гранатами и хитрый план, чтобы сбить детишек с толку и напасть на них в тот момент, пока они сбиты с толку.

На что только не пойдешь, чтобы придумать развлечение для детей. Особенно, когда их трое. Папа из этого видео решил развлечь своих ребят игрой в войнушку.

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Метки: Батя   войнушка   дети   забавно   отец   родители   стрелялка   
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4  комментария
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5k
Харон Час назад
Просто бате самому захотелось вспомнить детство...
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49
Liberman 2 минуты назад
- Ты хочешь сына или дочь?
- сына!
- А почему?
- вертолетика в детстве у меня не было.
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26k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
https://www.youtube.com/shorts/nReja7ZJAr0?feature=share
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Snezhinka

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