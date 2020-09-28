Как открыть форточку в Airbus

Любопытная деталь, которая большинству из нас никогда не пригодится в жизни.
В следующей серии вы узнаете, как открыть форточку на подводной лодке.
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