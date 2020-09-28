FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Cavok 55 постов • 71 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Cavok 
Как открыть форточку в Airbus

Как открыть форточку в Airbus (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 08:53
Сообщество : Cavok
Метки: airbus   видео   интересно   пилот   самолет   форточка   
758
1
1
Любопытная деталь, которая большинству из нас никогда не пригодится в жизни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Cavok"
Метки: airbus   видео   интересно   пилот   самолет   форточка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Рекламщик 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
57
Yoksel Moksel 46 минут назад
А как открывают форточку в подводной лодке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Dodge Yoksel Moksel 3 минуты назад
Сейчас расскажу, значит сидят два зека, один другого спрашивает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Сибиряк Час назад
я могу подробно рассказать как говно с самолёта слить, но по этическим соображениям не буду этого делать )
я могу подробно рассказать как говно с самолёта слить, но по этическим соображениям не буду этого делать )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
☣️Месть печенегов☣️ Сибиряк 45 минут назад
Целая серия постов на эту тему была
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
kamanch Сибиряк 41 минуту назад
Да жги уже, они не обидятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
SerGProS 2 часа назад
Как открыть форточку в Airbus
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
997
Domax3000 2 часа назад
Главное - не отстёгивать ремни безопасности...
Главное - не отстёгивать ремни безопасности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
mooc 2 часа назад
А я все думал куда они чинарики выкидывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Ден 3 часа назад
Это когда второй пилот говорит, открой мне душно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать Настоящий ас: китайский продавец отлично прорекламировал свой товар Настоящий ас: китайский продавец отлично прорекламировал свой товар Тот самый момент, когда стал единственным пассажиром самолета Тот самый момент, когда стал единственным пассажиром самолета Демонстрация возможностей китайского игрушечного самолетика Демонстрация возможностей китайского игрушечного самолетика Прыжок курицы-парашютистки из самолета Прыжок курицы-парашютистки из самолета
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

915190



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров
3
229
Западные партнёры представили советских солдат-освободителей в виде варваров-мародёров
Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания
0
126
Мужчина напал на женщину с детьми из-за замечания
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Отдых осенью в Сочи
0
7
Отдых осенью в Сочи
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
1
40
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
OUKITEL Sports phone WP8 Pro в продаже с 25 по 29 сентября всего за $120!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда открыл браузер и заглянул в диспетчер задач
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#россия#австралия#на различный вкус#настроение#картинки#люди#актеры#дети
#факты#животные#прикол#природа#яавтор#собаки#кино#позитив#война#дорога
#юмор#интересно#прикольные#смешные#интересное#еда#комментарии#фотографии#девушка#дрон

На что жалуетесь?

Вернуться