Последний полет списанного самолета перед утилизацией

Далеко не каждому человеку выпадает возможность сыграть в самолётики настоящим самолётом. Герой этого видео решил совместить приятное с полезным и с помощью рабочей техники помог самолету Learjet совершить последний полёт перед утилизацией.
Не удивлюсь, если в кабине самолета сидел напарник, который в детстве мечтал стать пилотом.
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