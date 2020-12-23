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Последний полет списанного самолета перед утилизацией

Последний полет списанного самолета перед утилизацией (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 12:47
Сообщество : Cavok
Метки: видео   интересно   полет   прикол   самолет   утилизация   
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Далеко не каждому человеку выпадает возможность сыграть в самолётики настоящим самолётом. Герой этого видео решил совместить приятное с полезным и с помощью рабочей техники помог самолету Learjet совершить последний полёт перед утилизацией.

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Метки: видео   интересно   полет   прикол   самолет   утилизация   
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Sasa 3 минуты назад
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