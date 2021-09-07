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Экстремальное развлечение с участием разъяренного быка

Экстремальное развлечение с участием разъяренного быка (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 08:56
Сообщество : Животные
Метки: бык   видео   животные   качели   экстрим   
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Парни, по всей видимости, решили проверить свои нервы на прочность и покачались на качелях рядом с быком.
Необычный и опасный аттракцион. А может быть просто тренировка родео-клоунов?

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Метки: бык   видео   животные   качели   экстрим   
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8  комментариев
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82k
Павел Час назад
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Хью́берт Полчаса назад
Найдётся злой шутник и научит быка команде барьер.
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4k
bumtester 57 минут назад
Надо было быку центральный столбик долбануть
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22k
SerGProS Час назад
Это развлечения с большого родео а США они и в бочках прячутся и много чего еще веселого напридумывали..Рога быкам предусмотрительно подпиливают.

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63k
Доктор Джонс Час назад
Так себе развлечение...
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17k
Егор Час назад
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242
Nevad Black Час назад
а мне понравилось. куда лучше чем тыкать в бедняг острые шпаги и копья
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