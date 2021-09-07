Экстремальное развлечение с участием разъяренного быка

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Парни, по всей видимости, решили проверить свои нервы на прочность и покачались на качелях рядом с быком.
Необычный и опасный аттракцион. А может быть просто тренировка родео-клоунов?
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