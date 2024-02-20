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Школьник сделал самодельную кофеварку

Школьник сделал самодельную кофеварку

Автор:
20 февраля 2024 12:34
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Видео   воспитание   инженер   кофеварка   молодец   ребенок   рукастый   школьник   
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А теперь вспомним, чем мы занимались в детстве...

Будущий русский Илон Маск 😍

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Метки: Видео   воспитание   инженер   кофеварка   молодец   ребенок   рукастый   школьник   
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37  комментариев
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18k
Сергей 4 часа назад
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6k
Андрей 59 минут назад
когда в школе начали нам преподавать химию, на первом уроке показали какие то химические фокусы, я решил, что надо стать великим химиком
придя домой, взял бутылек какой то и давай по грамулькам туды сыпать все подряд, что нашел, марганцовка, зеленка, соль, сахар, сода, таблетки какие то измельчил, духи мамкины, уксус, еще что-то и еще что-то..
когда у меня эта смесь бумкнула в руках, окрасив всю кухню в фиолетовый цвет..
я передумал быть химиком..
родители закрепили мое решение пи...лями
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13k
Григорий Бабкин Час назад
Кстати, бутылка, что на видео, от кипящей воды сжимается. Попробуйте налить, кому интересно.
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9k
Oleg 2 часа назад
а давайте переизобретём кипятильник! с насосом! не, так-то пацан молодец ) хз, на какой робототехнике они это проходят, но норм.
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9k
mbr 3 часа назад
Причём тут илон маск?
Парень технарь, изобретатель, а не барыга!
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791
MidMaster 3 часа назад
Гейл тоже любил варить кофе :)
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181
Sergei Timofeich 3 часа назад
1.Литьё,лили из свинца грузила и всякие фигурки по приколу.
2.Производство боеприпасов.Бомбочки из смеси пороха,марганцовки и магния,ацкая весчь.Бомба из воды и карбида,тоже не плохая бахалка.Так же производство разных пугачей на основе селитры.Так же были доступны костры с закинутыми туда строительными патронами,газовыми баллонами и всяческими баллончиками неизвестного происхождения...
3.Производство оружия,от рогаток,ружей,стреляющих штуками из проволоки,до самопалов из трубки,селитры и дроби...Вот такое советское детство...
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1k
Максим Борисов 3 часа назад
Это не самодельная кофеварка. и не кофеварка вовсе.
Это разобранная недорогая кофемашина, подключённая отдельными модулями на проводах.
Если сам разобрал и собрал, то молодец конечно. Но я практически уверен, что там папа все делал, а мелкий клей держал.
И по факту, просто делали чайник и пропустили воду через растворимый кофе, причем видно на выходе, что получилась моча скорее а не кофе. Так как растворимый кофе надо хоть немного но размешивать.
Гудение компрессора для такой процедуры конечно повеселило.
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4k
cnob7 3 часа назад
ощущение, что это не кофеварка, а ядерный реактор
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461
Сергей Поздняков 3 часа назад
Да разным занимались. Например - было литейное производство (свинец и олово), производство ВВ (сурик/серебрин, селитра, повезло - бертолетова соль) и т. д.
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343
Dupych 4 часа назад
Кто-нибудь расскажите ему, что....
PET 1 - ядовитый пластик, особенно при нагревании.
Лучше всего стекло.
35 градусов это не варка кофе. Это его разбавление.
Хотя в целом молодец.
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24k
Тигран Саркисян 4 часа назад
А пацан красава , тоже химичил всякое искперементировал) самое важное что-бы родители не запустили такое развитие .
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15k
эмосурикат прямоползающий 4 часа назад
я тоже в детстве себя изобретателем представлял, тоже всякие штуки "изобретал", только интернета тогда не было еще, что бы всему миру показать какой я молодец, но всяко лучше чем по подворотням непонятно чем заниматься. Может ему увлечение дорогу в жизнь покажет
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8k
evenSeven 4 часа назад
Сейчас такие дети это такая редкость, что вот прямо зависть берет!
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1k
Andrey G 4 часа назад
1. Пацан молодец, так закаляется сталь. Другими словами обучается полезная ячейка общества.
2. Интересная кофеварка с растворимым кофе. По факту это насос и нагревающий элемент. Если я не ошибаюсь, то в процесс кофеварения необходимо добавить создание пара и его пропускание через кофе (в таком случае молотые зёрна, та юк как растворимый просто растворится).
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25k
SolomonA 4 часа назад
Нужен этот парень:

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20k
Robin Hood 4 часа назад
Главное, что в космос не улетела
кофеварка !!!
Ссылка www.youtube.com
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58k
turyst 4 часа назад
"О, б.ля!" (с)

Да уж, детишки...
Я бы точно полотенцем по башке схлопотал за такое высказывание.
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134
Артем Петухов 4 часа назад
Молодец пацан, поддерживаю!
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1k
raael13 4 часа назад
Парень конечно молодец, но есть способы заварить растворимый кофе попроще.
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1k
sava 5 часов назад
Пацан конечно же умница. Только с какого перепуга Илон Маск, а не Стив Джобс ?
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