Школьник сделал самодельную кофеварку

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придя домой, взял бутылек какой то и давай по грамулькам туды сыпать все подряд, что нашел, марганцовка, зеленка, соль, сахар, сода, таблетки какие то измельчил, духи мамкины, уксус, еще что-то и еще что-то..
когда у меня эта смесь бумкнула в руках, окрасив всю кухню в фиолетовый цвет..
я передумал быть химиком..
родители закрепили мое решение пи...лями
Парень технарь, изобретатель, а не барыга!
2.Производство боеприпасов.Бомбочки из смеси пороха,марганцовки и магния,ацкая весчь.Бомба из воды и карбида,тоже не плохая бахалка.Так же производство разных пугачей на основе селитры.Так же были доступны костры с закинутыми туда строительными патронами,газовыми баллонами и всяческими баллончиками неизвестного происхождения...
3.Производство оружия,от рогаток,ружей,стреляющих штуками из проволоки,до самопалов из трубки,селитры и дроби...Вот такое советское детство...
Это разобранная недорогая кофемашина, подключённая отдельными модулями на проводах.
Если сам разобрал и собрал, то молодец конечно. Но я практически уверен, что там папа все делал, а мелкий клей держал.
И по факту, просто делали чайник и пропустили воду через растворимый кофе, причем видно на выходе, что получилась моча скорее а не кофе. Так как растворимый кофе надо хоть немного но размешивать.
Гудение компрессора для такой процедуры конечно повеселило.
PET 1 - ядовитый пластик, особенно при нагревании.
Лучше всего стекло.
35 градусов это не варка кофе. Это его разбавление.
Хотя в целом молодец.
2. Интересная кофеварка с растворимым кофе. По факту это насос и нагревающий элемент. Если я не ошибаюсь, то в процесс кофеварения необходимо добавить создание пара и его пропускание через кофе (в таком случае молотые зёрна, та юк как растворимый просто растворится).
Да уж, детишки...
Я бы точно полотенцем по башке схлопотал за такое высказывание.
Ну, в всмысле "опа", "оба-на".