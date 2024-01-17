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Мальчик нашёл мобильный телефон и принёс его в полицейский участок

Мальчик нашёл мобильный телефон и принёс его в полицейский участок

Автор:
17 января 2024 09:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   воспитание   мобильный телефон   находка   полицейский участок   ребенок   честность   
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Играя в парке, ребёнок нашёл мобильный телефон, но не польстился на чужое добро и не попытался присвоить аппарат. Вместо этого юный незнакомец принёс телефон в полицейский участок.

Без награды маленький добряк не остался. Очень скоро один из представителей власти пришёл в детский сад к мальчику и вручил ему почётный вымпел и игрушку в виде панды в полицейской форме. Ребёнок остался очень доволен подарками.


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Метки: Видео   Китай   воспитание   мобильный телефон   находка   полицейский участок   ребенок   честность   
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3  комментария
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61k
Олег 17 минут назад
Правильное решение правильно воспитанного пацана. Я не раз возвращал найденные вещи. И мне возвращали.
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2k
Alex Полчаса назад
Да он его тупо не смог включить (разблокировать), вот и всё.
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3k
DVPET Час назад
И мальчик понял, что за телефон можно получить игрушку и признание. И начал думать где добыть еще один
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