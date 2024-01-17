Мальчик нашёл мобильный телефон и принёс его в полицейский участок

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Играя в парке, ребёнок нашёл мобильный телефон, но не польстился на чужое добро и не попытался присвоить аппарат. Вместо этого юный незнакомец принёс телефон в полицейский участок.
Без награды маленький добряк не остался. Очень скоро один из представителей власти пришёл в детский сад к мальчику и вручил ему почётный вымпел и игрушку в виде панды в полицейской форме. Ребёнок остался очень доволен подарками.
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