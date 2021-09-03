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С этим козлом точно что-то не так

С этим козлом точно что-то не так (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 08:41
Сообщество : Животные
Метки: видео   дьявол   животные   козел   прикол   сатана   
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Хозяин заметил за своим козлом некоторые странности и поспешил снять прогулку животного до хлева на видео. Пора запасаться средствами для изгнания нечисти?
Повел петуха на жертвоприношение? Если такой из хлева сбежит и по деревне пойдёт, то к утру все жители седыми будут.

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Метки: видео   дьявол   животные   козел   прикол   сатана   
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7  комментариев
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38k
dima423 Час назад
вот реальный козел
Ссылка www.youtube.com
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2k
SanSapSan 18 минут назад
Вот здесь про такого рассказывали

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544
Лебовски 54 минуты назад
Все нормально, он эволюционирует.
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7k
Wollas Час назад
Ссылка youtu.be
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35k
Франц Лефорт Час назад
ХЗ, но мне точно стало не по себе. Я бы посоветовал владельцу самые радикальные меры!
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34k
Alex 2 часа назад
Просто он в прошлой жизни тоже был козлом
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501k
АРОН 2 часа назад
Жуть явная!
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