С этим козлом точно что-то не так

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Хозяин заметил за своим козлом некоторые странности и поспешил снять прогулку животного до хлева на видео. Пора запасаться средствами для изгнания нечисти?
Повел петуха на жертвоприношение? Если такой из хлева сбежит и по деревне пойдёт, то к утру все жители седыми будут.
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