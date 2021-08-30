FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 10620 постов • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Очень хозяйственный бобр

Очень хозяйственный бобр (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 07:55
Сообщество : Животные
Метки: бобер   видео   животные   милота   прикол   
1065
1
1
Тот самый момент, когда забыл купить пакет на кассе в магазине и решил не возвращаться за ним.
Запасливый малый.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: бобер   видео   животные   милота   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
125
Mowgley 2 часа назад
Ну молодец же, все в дом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
769
Алекс Гела 13 минут назад
Жду видео где он варит борщ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
802
manul74 14 минут назад
Улыбнуло. Для утреннего настроения в самый раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Nane First NameLast Полчаса назад
Бедная капуста. Но морковку так и не выронил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
SpeedyGonzales 36 минут назад
Поправьте если ошибаюсь, может всё таки "бобёр"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
893
Оксид Бетона 39 минут назад
Да, лучше бы я на этом бобре женился, чем на своей шлюхе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Прораб Час назад
Голод не тётка, запас не тянет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса Президент Ирландии попал в курьезную ситуацию из-за своего игривого пса Как крохотный цыпленок петуха гонял Как крохотный цыпленок петуха гонял Кошачий спецназ возвращается домой после задания Кошачий спецназ возвращается домой после задания Выдра учит детеныша плавать Выдра учит детеныша плавать Котенок разговаривает со своей хозяйкой Котенок разговаривает со своей хозяйкой
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

997128



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового
0
16
17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового
Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой
3
284
Гостя на кавказской свадьбе застрелили за танец с невестой
Найден способ ускорить работу старых iPhone
Найден способ ускорить работу старых iPhone
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#животные#Россия#прошлое#город#мемы#сарказм#подборка
#Юмор#факты#фотографии#позитив#страна#сша#кино#милота#смешные#жизнь
#интересно#картинки#люди#прикольные#искусство#прикол#комментарии#приколы#на различный вкус#природа

На что жалуетесь?

Вернуться