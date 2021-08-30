Очень хозяйственный бобр

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Тот самый момент, когда забыл купить пакет на кассе в магазине и решил не возвращаться за ним.
Запасливый малый.
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Согласно Орфографическому словарю 2004 года, оба варианта произношения являются нормативными: бобёр бобра (животное; мех); бобр бобра (животное)[4].