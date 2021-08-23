В Одессе такие шутки не проходят – мимо полиции

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Там задержали американского туриста за вызывающее поведение. Он был одет в футболку с российским триколором.
Раздели и провели воспитательные мероприятия
Раздели и провели воспитательные мероприятия
В Одессе полицейские задержали прогуливающегося по городу гражданина США, который был одет в футболку с надписью Russia и изображением российского флага. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает «Украина.ру».
По предварительным данным, американец является туристом из Лас-Вегаса. Его остановили во время прогулки по Приморскому бульвару и задержали, уточняет Telegram-канал Odessa CityNews.
Гражданин США выразил свое возмущение и обвинил украинских полицейских в симпатиях к нацистам.
«Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего...Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы, ребята, расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы — проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты», — сказал американец.
Позднее одесские активисты отобрали у гражданина США футболку с российской символикой и провели с ним воспитательную беседу, отмечает Telegram-канал.
По предварительным данным, американец является туристом из Лас-Вегаса. Его остановили во время прогулки по Приморскому бульвару и задержали, уточняет Telegram-канал Odessa CityNews.
Гражданин США выразил свое возмущение и обвинил украинских полицейских в симпатиях к нацистам.
«Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего...Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы, ребята, расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы — проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты», — сказал американец.
Позднее одесские активисты отобрали у гражданина США футболку с российской символикой и провели с ним воспитательную беседу, отмечает Telegram-канал.
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Меня прикалывало в Крыму в 2015 - ходят такие персонажи в одежде цветов украинского флага, типа протест, озираются.
А всем ПОФИГУ - только разве что пальцем у виска покрутят.
Полная версия так сказать правдивая для отсталых
Так глубоко заглотнули х.е.р западного хозяина, что обидели гражданина хозяйской страны.
Впрочем хохлы как обычно в своем репертуаре.
Вылизывайте тщательнее, свидомые!
https://old.fishki.net/3899977-sanitary-psihbolynicy-zhestoko-izbili-pacientku-v-lifte.htmlhttps://old.fishki.net/3899977-sanitary-psihbolynicy-zhestoko-izbili-pacientku-v-lifte.html
Прочем, им не привыкать.
ЗЫ.
Украiна, це Ойропа
Главное все вокруг по-русски разговаривают. Что-то они мову то свои забыли? )
Полицаи ни слова американца не понимают )
А сами ситуация это просто цирк какой-то.
У нас в любом месте пройди с украинским флагом, никто слова не скажет, никто полуию не вызовет. Т.к. "война" только в головах идиотов.