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В Одессе такие шутки не проходят – мимо полиции

В Одессе такие шутки не проходят – мимо полиции (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 21:02
Метки: дружба   мир   страна   
857
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1
Там задержали американского туриста за вызывающее поведение. Он был одет в футболку с российским триколором.
Раздели и провели воспитательные мероприятия

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Метки: дружба   мир   страна   
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35  комментариев
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15k
albedo 2 часа назад
В России почему то никому в голову не приходит гоняться за людьми в украинской форме.
Меня прикалывало в Крыму в 2015 - ходят такие персонажи в одежде цветов украинского флага, типа протест, озираются.
А всем ПОФИГУ - только разве что пальцем у виска покрутят.
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412
hjipmtwz Минуту назад
https://culturemeter.od.ua/na-primorskom-bulvare-zaderzhali-amerikanca-v-futbolke-rossija-122806/https://culturemeter.od.ua/na-primorskom-bulvare-zaderzhali-amerikanca-v-futbolke-rossija-122806/
Полная версия так сказать правдивая для отсталых
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1k
dm4242 9 минут назад
Был такой старый анекдот про хохла,который получил исполнение любого желания,но у соседа будет в два раза больше.он сказал,что ему нужно удалить один глаз...
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17k
KOSTELLO 19 минут назад
Чутка перестарались.
Так глубоко заглотнули х.е.р западного хозяина, что обидели гражданина хозяйской страны.
Впрочем хохлы как обычно в своем репертуаре.
Вылизывайте тщательнее, свидомые!
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50k
smakido 24 минуты назад
Позор хунте кастрюлеголовых упоротых!
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169
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Американец с Русским флагом, это зрада или перемога?
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13k
Александр Полчаса назад
Вот же "зрада пэрэможная"
Москальска майка, а в ней американец... Надо бы "на Гиляку", но уже на видео засняли, и в сеть выложили... Ни пестик, ни пакетик не подбросить... Вэлком ту Юкрэин, амэрикан туристс, ласкаво просимо...
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−28
Шурман 37 минут назад
Кстати а в чем он не прав был ? он имеет право носить все что хочет , ментам он 20 раз сказал что гражданин США , американцы своих не бросают , теперь мэр Одессы побежит на поклон и будет целовать туфли своих хозяев .
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8k
*Сергей* 39 минут назад
Как отнесётся Америка к нападению на своего гражданина не только гражданских лиц но и ментов?
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−28
Шурман 57 минут назад
4 дня назад у соседа на хуторе рабочие буянят , иду с детьми и женой думаю блин вроде как по русский орут а оказалось без виз им зарплату дали , пришлось успокоить , у них мат лился через слово , на вопрос от куда ? ну началось ЛЬВИВ и тд на второй день такая же пьянка у соседке спросил номер хозяина хутора , позвонил говорю что за дела ? приехал извинился , 3тий день опять та же история вызвал полицию , закончилось всем тем что права на работу в Латвии нет , сосед не имел права проводить работы на участке , итог , все поехали назад на родину . Вот такая я Русская свинья с Бельгийским гражданством .
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18k
Robin Hood Час назад
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3k
Dmitry_61rus Час назад
Это дно. В Ростовской области довольно много попадаются с Украинской символикой, что машины, что еще более удивительно, с шевронами на обычной одежде. Но на них смотрят как на дурачков.
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29k
Лабуда Час назад
Ещё парочку видео перед задержанием и после задержания
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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49k
parallax Час назад
Опять лоханулись свидомые, причём прилюдно и на камеру.
Прочем, им не привыкать.


ЗЫ.
Украiна, це Ойропа
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4k
au3 Час назад
А когда выяснилось что американец - отсосали всем отделом?
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9k
Majul Час назад
Гребаный позор.
Главное все вокруг по-русски разговаривают. Что-то они мову то свои забыли? )
Полицаи ни слова американца не понимают )
А сами ситуация это просто цирк какой-то.
У нас в любом месте пройди с украинским флагом, никто слова не скажет, никто полуию не вызовет. Т.к. "война" только в головах идиотов.
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15k
albedo Час назад
Вспомнилось:
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208
Кондратий Собакин albedo 57 секунд назад
После событий мая 2014-го, той Одессы, которая была до этого, для меня больше не существует.
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29k
Лабуда Час назад
Это видео должны увидеть все страны мира - сразу поймут что происходит в скакуасии!
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298
Dmitry Час назад
"Позднее одесские активисты отобрали у гражданина США футболку с российской символикой" - а нельзя писать проще: одесские активисты ограбили гражданина США?
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11k
кира Час назад
Ошибочка вышла. Подумали: вот они русские, наконец, на войну пришли. А тут, бац, америкос, хозяин. Ай-ай, нехорошо то как!!!
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
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