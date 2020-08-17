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Собака каждый день встречает фургон с мороженым

Собака каждый день встречает фургон с мороженым (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 10:44
Сообщество : Животные
Метки: видео   дружба   животные   мороженое   прикол   собака   
287
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Собака по кличке Луна из бельгийского города Харелбеке каждый день выходит из дома на дорогу и встречает фургон с мороженым. Продавец Джо Вуйлстек всегда угощает её вафельным рожком.

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Метки: видео   дружба   животные   мороженое   прикол   собака   
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5  комментариев
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3k
Olga Raudis Час назад
Да здбравствуют умные собаки и нежадные мороженщики! Однажды я зашла в кафе-мороженое со своим ротвейлером и его т оже угостили за счет заведения)))
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5k
z0_0b 18 минут назад
Как мило (:
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7k
K7OO Час назад
О чудо - чувак прикормил собаку! Уникальный случай в животном мире.
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28k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
подсел пёсель на сладенькое )))
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2k
Frank Borman Головасыр коричнештанник 40 минут назад
Скоро у него разовьется диабет. Ну или попа слипнется.
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