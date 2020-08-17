Собака каждый день встречает фургон с мороженым

Собака по кличке Луна из бельгийского города Харелбеке каждый день выходит из дома на дорогу и встречает фургон с мороженым. Продавец Джо Вуйлстек всегда угощает её вафельным рожком.
Как только собака слышит звуки приближающегося фургона, она бежит на улицу
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