Человек-паук существует: бесстрашный строитель в Ленинградской области

311
1
1
В городе Мурино засняли на видео смертельно опасные трюки рабочего, который строит новую школу на бульваре Менделеева. Местные жители сообщают, что многие строители так перемещаются по фасаду здания без страховочных тросов, но зато в касках.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ууурун надо: разговор рабочего с начальником
- Попробуй подними: забавный розыгрыш рабочего
- Аттракцион для сильных духом
- Удаление старой краски со стен цепью. Сомнительный метод
- Когда удачно женился
19
Понравилось19
Новости партнёров