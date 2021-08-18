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Человек-паук существует: бесстрашный строитель в Ленинградской области

Человек-паук существует: бесстрашный строитель в Ленинградской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2021 08:49
Метки: видео   высота   рабочий   строитель   строительство   стройка   техника безопасности   
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В городе Мурино засняли на видео смертельно опасные трюки рабочего, который строит новую школу на бульваре Менделеева. Местные жители сообщают, что многие строители так перемещаются по фасаду здания без страховочных тросов, но зато в касках.

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Метки: видео   высота   рабочий   строитель   строительство   стройка   техника безопасности   
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3k
Слава Андреев Час назад
после того как сдадут объект, можно сдавать и на разряд по Гимнастике))))))
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8k
Vacony 55 минут назад
а что он без паутины...
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