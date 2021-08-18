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82-летний инженер сконструировал машину, которая добывает питьевую воду из воздуха

82-летний инженер сконструировал машину, которая добывает питьевую воду из воздуха (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2021 08:14
Метки: видео   вода   добыча воды   изобретатель   мнженер   
509
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Нехватка воды в некоторых регионах - одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество. 82-летний испанский инженер изобрел машину, которая может производить питьевую воду из воздуха.

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Метки: видео   вода   добыча воды   изобретатель   мнженер   
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11  комментариев
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28k
Игорь 2 часа назад
"инженер изобрел машину"
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Т.е. сплит-систему засунул в ящик и вывел краник? Запатентовал небось...
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9k
Valiko 8 секунд назад
В жарких районах дистиллятор на солнечной энергии (фокусировка на стенке бойлера, например) с конденсацией в воздушном или водяном холодильнике работал бы неплохо.
Обратный осмос стал вполне доступным сейчас.
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8k
Сергей Попов 11 минут назад
Изобрел осушитель воздуха?
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8k
Vacony Полчаса назад
сколько нужно электричества для машины и где он его возьмет в африке ? на дизель генераторе будет "не загрязнять" окружающую среду ?
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20k
Mike Miller Полчаса назад
Это понятно. Но вода, получаемая таким способом, считай дистиллированная. Шибко много её пить не есть гуд. Её бы сначала привести в должное состояние солями и минералами.
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9k
Касьян Пуздой 51 минуту назад
эту хрень почти вместе с колесом изобрели.
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3k
Слава Андреев Час назад
я так понимаю, для этой чудо машины нужно электричество. и не мало))) глядя как жрут кондеи в офисе))) я думаю это тоже проблема в таких странах. Еще генераторы. бензин. и тд.
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56k
pynh Час назад
И сколько выходит цена литра? Может это бюджет африканской семьи на год.
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1k
Игорь Час назад
у Герберта в Дюне так на все планету воду добывали! давным давно, в одной далекой галактике ))
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56k
pynh Час назад
у меня кондей тоже воду из воздуха добывает - и в машине, и дома
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3k
Виталий Час назад
Ну не изобрел, я о таких машинах и раньше слышал.
Интересно другое - по идее, во влажном воздухе такая машина весьма эффективна должна быть, как следствие на яхтах что выгоднее - опреснитель или конденсатор?
Вроде у опреснителя выход побольше будет, но там фильтры надо постоянно менять, а у конденсатора какие-либо очевидные минусы есть? Ну кроме того, что воду потом солить надо перед употреблением...
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