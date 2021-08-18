82-летний инженер сконструировал машину, которая добывает питьевую воду из воздуха

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Нехватка воды в некоторых регионах - одна из самых серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество. 82-летний испанский инженер изобрел машину, которая может производить питьевую воду из воздуха.
Машина производит питьевую воду из воздуха даже в самых сухих и жарких регионах. Изобретатель поставляет их в деревни Африки, где нет воды, и лагеря беженцев в Ливане. Машина Veiga может производить от 50 до 75 литров воды в день.
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Метки: видео вода добыча воды изобретатель мнженер
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Т.е. сплит-систему засунул в ящик и вывел краник? Запатентовал небось...
Обратный осмос стал вполне доступным сейчас.
Интересно другое - по идее, во влажном воздухе такая машина весьма эффективна должна быть, как следствие на яхтах что выгоднее - опреснитель или конденсатор?
Вроде у опреснителя выход побольше будет, но там фильтры надо постоянно менять, а у конденсатора какие-либо очевидные минусы есть? Ну кроме того, что воду потом солить надо перед употреблением...