Девушка спела «Улетай на крыльях ветра» в подъезде

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Отличная акустика в подъезде плюс шикарный голос девушки позволили по-новому услышать «Улетай на крыльях ветра».
Авторский пост
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Метки: видео голос девшук поет красивый голос пение
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Да даже если и в 3 часа утра. Это всё полезнее для нервной системы, чем алкашня под окнами всю ночь да каждый день.
Как человек имеющий сильно посредственный голос и такой же музыкальный слух - всегда завидовал белой завистью людям у которых с этим все отлично или хотя бы хорошо.