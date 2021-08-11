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Девушка спела «Улетай на крыльях ветра» в подъезде

Девушка спела «Улетай на крыльях ветра» в подъезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 08:33
Метки: видео   голос   девшук поет   красивый голос   пение   
732
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Отличная акустика в подъезде плюс шикарный голос девушки позволили по-новому услышать «Улетай на крыльях ветра».

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Метки: видео   голос   девшук поет   красивый голос   пение   
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21k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Пфф! Подержите мое пиво!
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2k
Заряд бодрости 49 минут назад
давно она мелькает на просторах ютюба, и удивительно, почему она еще не на большой сцене. Сраные бездарности аля бузовы там, а талантище по подъездам поет (утрирую конечно).
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8k
Izrin Maria 49 минут назад
"Машенька! Будьте так любезны, попросите своего друга не играть ночью в подъезде на саксофоне!"
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156k
LedorubTroszkogo 49 минут назад
А автослесарь лучше поёт, и акустика на сто не хуже)))
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826
neo 54 минуты назад
на 0:49-50 сфальшивила чи. А вообще, кончено, круто спела.
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1k
Инди Час назад
Девушка молодец. А Бородин все-таки гений - такую музыку написал!
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28k
Игорь Час назад
"надеюсь снимала не в 3 часа утра"
Да даже если и в 3 часа утра. Это всё полезнее для нервной системы, чем алкашня под окнами всю ночь да каждый день.

Как человек имеющий сильно посредственный голос и такой же музыкальный слух - всегда завидовал белой завистью людям у которых с этим все отлично или хотя бы хорошо.
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