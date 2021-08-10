Минута славы: парню из толпы дали сыграть на гитаре, на концерте Linkin Park

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Парню из толпы дали возможность сыграть вместо гитариста на концерте Linkin Park. И у него таки достойно получилось это сделать!
Авторский пост
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Метки: Linkin Park видео гитара гитарист музыка
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