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Минута славы: парню из толпы дали сыграть на гитаре, на концерте Linkin Park

Минута славы: парню из толпы дали сыграть на гитаре, на концерте Linkin Park (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2021 08:56
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Linkin Park   видео   гитара   гитарист   музыка   
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Парню из толпы дали возможность сыграть вместо гитариста на концерте Linkin Park. И у него таки достойно получилось это сделать!

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Метки: Linkin Park   видео   гитара   гитарист   музыка   
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2  комментария
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Игорь 47 минут назад
В большинстве случаев - это просто постанова, часть шоу.
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Сигизмунд Лазаревич Полминуты назад
Такое сыграть не сложно.
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