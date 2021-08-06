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Незабываемая встреча: в Приморье белуха приплыла к берегу и поиграла с людьми

Незабываемая встреча: в Приморье белуха приплыла к берегу и поиграла с людьми (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 13:06
Сообщество : Животные
Метки: Приморский край   Приморье   белуха   видео   добро   животные   
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В Приморском крае отдыхающие познакомились с любопытной и очень общительной белухой. Дружелюбное животное подплыло к берегу, где купались местные жители и начало с ними играть.

Источник:

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Метки: Приморский край   Приморье   белуха   видео   добро   животные   
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Shade116 44 минуты назад
Я бы на ее месте больше не выплывал к людям)
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SHIBAN Полчаса назад
Почему без масок ?
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