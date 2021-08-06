Незабываемая встреча: в Приморье белуха приплыла к берегу и поиграла с людьми

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В Приморском крае отдыхающие познакомились с любопытной и очень общительной белухой. Дружелюбное животное подплыло к берегу, где купались местные жители и начало с ними играть.
Игривая белуха не спешила уплывать и требовала ласки словно домашний кот.
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