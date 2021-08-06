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Так вот как объявляют поезда на вокзале!

Так вот как объявляют поезда на вокзале! (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 августа 2021 11:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   железная дорога   жизненно   поезд   прикол   
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Парень изобразил типичного работника справочной службы железнодорожного вокзала, который объявляет важную информацию. Так можно и на поезд не успеть!

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Метки: Юмор   видео   железная дорога   жизненно   поезд   прикол   
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КОСТЯН Час назад
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Очевидное-Невероятное Час назад
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