Так вот как объявляют поезда на вокзале!

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Парень изобразил типичного работника справочной службы железнодорожного вокзала, который объявляет важную информацию. Так можно и на поезд не успеть!
Самое главное в таких объявлениях это акцент на слово "повторяю".
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