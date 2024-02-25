"Я сейчас пoрчу наведу на весь вагон! Он сойдет с рeльсов!": кадры тяжелых будней проводника

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Неадекватная дама так возмущалась, что отравилась яйцами и мочой, что после этого пыталась вызвать дьявола.
Это cлучилось на рейсе из Санкт-Петербурга в Симферoполь.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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