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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1236 постов • 54 подписчика подписаться
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"Я сейчас пoрчу наведу на весь вагон! Он сойдет с рeльсов!": кадры тяжелых будней проводника

"Я сейчас пoрчу наведу на весь вагон! Он сойдет с рeльсов!": кадры тяжелых будней проводника

Автор:
25 февраля 2024 09:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Неадекватная дама   Юмор   возмущение   отравилась   поезд   пьяная   
3767
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Неадекватная дама так возмущалась, что отравилась яйцами и мочой, что после этого пыталась вызвать дьявола.

Это cлучилось на рейсе из Санкт-Петербурга в Симферoполь.

Источник:

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Метки: Видео   Неадекватная дама   Юмор   возмущение   отравилась   поезд   пьяная   
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33  комментария
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18k
Александр 9 часов назад
Кто-то дурку по весне прогуливает...
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15k
? ? ? 2 минуты назад
отобранные права на метлу на фоне пмс
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30k
Ed 48 минут назад
угашенная тварь
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316
ivandike 3 часа назад
Хохлушка чтоли
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11k
Дмитрий 3 часа назад
Обдолбыш...
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363
Рома 4 часа назад
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17k
_delphin_ 4 часа назад
- Вези меня, поезд-мразь!

Не она?
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19k
Михаил Гривин 4 часа назад
Не понял из монолога: ей моча в голову ударила, а потом она яйцами отравилась или наоборот?
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55k
Опиум для народа 5 часов назад
Если учесть что масса людей верят в порчу и прочее говно, становится не смешно...
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92k
sapér Vodička 6 часов назад
"Я сейчас пoрчу наведу на весь вагон! Он сойдет с рeльсов!": кадры тяжелых будней проводникаПосмотреть
"Я сейчас пoрчу наведу на весь вагон! Он сойдет с рeльсов!": кадры тяжелых будней проводника
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143
Артем Петухов 6 часов назад
Срочно вызывайте экзорциста!
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12k
Самка Хорька 7 часов назад
Ну так сошёл, нет? Тема не раскрыта...
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12k
Vampire 7 часов назад
Ребята, кто там отравленные яйца ей совал? С мочой вы , явно, переборщили.
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413
Евгений Эдельштейн Vampire 7 часов назад
Между прочим,говорят у китайцев такое блюдо есть: Яйца сваренные в моче.
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540
Александр 7 часов назад
Вот дьявол к ней в кукуху и пожаловал...
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1k
Димыч 7 часов назад
Белка. Психбригада.
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2k
АлександрПетров 8 часов назад
Моча видать не свежая была, забродившая. Да и яйца скорее всего не мыты - не бриты...
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4k
kuchipachi 8 часов назад
С ножом на пассажиров не кинулась, и то хорошо
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26k
Михаил Сметанкин 8 часов назад
Если она порчи наводит, то зачем она едет на поезде, если могла бы долететь на метле?
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501
алекс 8 часов назад
Стесняюсь спросить, а яйца чьи были?
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363
Рома алекс 7 часов назад
Бычьи.
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729
Алексей Бляйбтрой 8 часов назад
кубаноид?
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413
Евгений Эдельштейн Алексей Бляйбтрой 7 часов назад
Кубаноиды на Жыгуле едут. Хотя у меня нет Жыгуля.
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96k
Доктор Джонс 9 часов назад
Тоже мне "Битва экстрасенсов", порчу решила на РЖД навести.
С РЖД бороться невозможно...
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