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Patmaz
Весёлая эстонская регулировщица
(1 видео)
Автор:
Patmaz
31 июля 2021 11:13
Метки:
Юмор
дорожное движение
танцы
Это как надо любить свою работу, что даже в дождь танцевать.
Patmaz
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комментариев
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15k
ЦСКА
7 часов назад
Видать с утра вдули хорошо!
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ss
ЦСКА
7 часов назад
"Кто про что, а вшивый про баню"... (С)Народная мудрость
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Агент Безопасной Национальности
Час назад
Эстонская? А, ну тогда ясно - она за неделю до этого была в клубе на дискотеке. Дотанцовывает, хе-хе...
-2
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Старожил
Час назад
Чего только не сделаешь ради лайков в инстаграмме или тиктоке
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Denissg
4 часа назад
Не виже надписи POLITSEI на спине. Штаны явно не форменные. Вообще, больше на коммунальщицу похожа. Но почему тогда пляшет на дороге? Вообще (2), регулировщики не характерны. Явно временная мера - сфетофор поломался или дорожные работы какие. Хотя, кто их, рапласцев, знает...
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Мурчелло
5 часов назад
А может она просто замёрзла?
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Андрей
7 часов назад
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www.youtube.com
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Ваня
7 часов назад
позитивно, хорошее начало...
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Taximaxi
7 часов назад
Наркотики-зло!
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Лабуда
8 часов назад
Из-за ковида, в этом году, не смогла уехать работать в Англию - шест простаивает!
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