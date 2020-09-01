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Человек-паук развлекает пассажиров в московском метро

Человек-паук развлекает пассажиров в московском метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: видео   метро   московское метро   прикол   танец   уличный танцор   человек паук   юмор   
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В столичном метро завелся Человек-паук. Парень в костюме супергероя веселит пассажиров подземки.

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Метки: видео   метро   московское метро   прикол   танец   уличный танцор   человек паук   юмор   
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7  комментариев
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78
Иван Час назад
Мне понравилось. И людям развлекуха и чуваку зарядка
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Андрей Сиринов 3 минуты назад
Молодчага. позитивом народ заряжает. а то все хмурые в метро
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5k
Николай Полчаса назад
Акробат хороший...
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1k
Aleksandr Varich 37 минут назад
Человек-паук развлекает пассажиров в московском метро
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55k
Александр Ломовицкий 57 минут назад
далеко не каждый так сможет так что как минимум уважение к физической форме чувак заслужил , позитивный энергичный молодец в общем
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21k
Андрей Час назад
В Питере тоже такого встречал, правда в чёрном костюме.
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1k
ваня панкин Час назад
а мне понравилось, чувак на позитиве и люди отвлеклись от грустных мыслей...
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