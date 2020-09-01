Человек-паук развлекает пассажиров в московском метро

В столичном метро завелся Человек-паук. Парень в костюме супергероя веселит пассажиров подземки.
Людям нравятся выступления Человека-паука и они часто выкладывают его выступления в социальных сетях
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