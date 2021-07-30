Мейн-кун, который не любит расчесываться

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Мейн-куны отличаются внушительным размерами, дружелюбием и роскошной густой шерстью, которую необходимо расчесывать. Пушистый герой видео не любит данную процедуру и сообщает об этом хозяйке при каждом удобном случае.
Большой котик недоволен!
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