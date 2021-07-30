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Сообщество Без кота и жизнь не та 925 постов • 384 подписчика подписаться
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Мейн-кун, который не любит расчесываться

Мейн-кун, который не любит расчесываться (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 12:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Мейн-кун   Реакция   видео   животные   прикол   
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Мейн-куны отличаются внушительным размерами, дружелюбием и роскошной густой шерстью, которую необходимо расчесывать. Пушистый герой видео не любит данную процедуру и сообщает об этом хозяйке при каждом удобном случае.

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Метки: Мейн-кун   Реакция   видео   животные   прикол   
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8  комментариев
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22
SHIBAN 2 часа назад
Ну видно же коту не нравиться, Зачем спрашивать это у КОТА!

Тиктокеры сранные
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18k
Евгений 20 минут назад
У меня кот любит расчёсываться. И по шерсти и против шерсти. По шерсти особо много не вычешешь, а против - кусками вычёсывается. Кот только балдеет и сам о щётку трётся.
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16k
Александр Сучков 38 минут назад
Первый "Мейн"? Вообще то они не любят, когда их тискают и гладят принудительно! Они сами дают сигнал, что их можно потискать и погладить. А уж тем более- чесать. Автор и владелец (скорее всего в одном числе)- не знает, кого приобрел! Да! Они- офигенные, добрые и прочее, НО! Гладить и Чесать их надо тогда, когда они разрешают! Это их черта характера.....
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1k
Бровеносец в потёмках Час назад
Нахрена чесаьт против шерсти? Ещё бы он не орал, кошкам больно даже когда их против шерсти гладят, а уж если чесать, то подавно. И как он это терпит только? Мой бы ей все руки изодрал за такое издевательство.
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118
allexx Час назад
Интересно, а кому понравится вычесывание против шерсти?
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63
Сергей Сергеев allexx Полчаса назад
Моим котанам нравится. Чешу их щеткой-пуходёркой вдоль и поперёк - балдеют и хрюкают от удовольствия. А уж если супруга стала укладывать волосы массажной щёткой, лезут под руку, мол и меня почеши.
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