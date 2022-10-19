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Влезет всё: как быстро и эффективно упаковать объемные вещи

Влезет всё: как быстро и эффективно упаковать объемные вещи

Автор:
19 октября 2022 10:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Пакет   видео   интересно   пылесос   хитрости   хранение   
486
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Существуют множество необычных способов использования пылесоса. Например, знали ли вы, что с его помощью можно очень компактно упаковать некоторые объемные вещи и одежду для транспортировки или длительного хранения? Вам понадобятся лишь плотные пакеты для мусора.

Пакуем вещи пылесосом

Идея упаковки для длительного хранения и транспортировки объемных вещей и одежды.

Источник:

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Метки: Пакет   видео   интересно   пылесос   хитрости   хранение   
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5  комментариев
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71k
Viktor 2 часа назад
Удивила! Тыщу лет специальные мешки существуют.

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23k
Serg2001 2 часа назад
Примерно так я представлял себе образование черной дыры...
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