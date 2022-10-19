Влезет всё: как быстро и эффективно упаковать объемные вещи

Существуют множество необычных способов использования пылесоса. Например, знали ли вы, что с его помощью можно очень компактно упаковать некоторые объемные вещи и одежду для транспортировки или длительного хранения? Вам понадобятся лишь плотные пакеты для мусора.

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Пакуем вещи пылесосом Идея упаковки для длительного хранения и транспортировки объемных вещей и одежды.