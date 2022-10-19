Влезет всё: как быстро и эффективно упаковать объемные вещи

486
1
1
Существуют множество необычных способов использования пылесоса. Например, знали ли вы, что с его помощью можно очень компактно упаковать некоторые объемные вещи и одежду для транспортировки или длительного хранения? Вам понадобятся лишь плотные пакеты для мусора.
Пакуем вещи пылесосом
Идея упаковки для длительного хранения и транспортировки объемных вещей и одежды.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Древний способ хранения винограда, благодаря которому он остаётся свежим полгода
- Как открыть пузырёк с йодом, чтобы не испачкать пальцы и зубы
- Как продлить срок жизни зарядного кабеля
- Как можно открыть пластиковое окно снаружи
- Как компактно складывать одежду
Новости партнёров