"Неужели Олимпиада того стоит?": Николай Валуев выступил против нейтрального флага для спортсменов

Чемпион мира по боксу ранее придерживался другой точки зрения, но отстранение Олимпийского комитета России заставило его поменять свои принципы.
После того как Олимпийский комитет РФ включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, МОК отстранил ОКР. При этом российских спортсменов всё же могут пригласить участвовать в Играх в нейтральном статусе, без гимна, флага и обозначения страны, за которую они выступают.
Николай Валуев видит в этом попытку манипуляции. Прославленный боксёр считает, что теперь у российских спортсменов есть полное юридическое право не ездить на Олимпиаду, но не потому что нас унизили, а просто по причине правовой дисциплины. Отстранили Олимпийский комитет - значит, по сути, полностью отстранили страну от Игр, а всякие-разные допущения - не более чем попытка заигрывания с общественным мнением и самими спортсменами.
При этом, Валуев понимает последних, но считает, что гораздо честнее, если они попадут на Олимпиаду под флагами других стран, а не в нейтральном статусе. Потому что пришло время, когда полутона закончились. Осталось только два варианта: либо чёрное, либо белое. И спортсменам придётся определяться.
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В интервью Борису Корчевникову Валуев заявил, что надеется на правильный выбор спортсменов.
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НЕ ПЛАТИТЬ МОК !!!!!
Пусть эти деньги будут призовым фондом "Игр доброй воли"
Пусть ребята соревнуются за ЭТИ ДЕНЬГИ
Уверен, за такие деньги - проблем со спортсменами не будет
они начали что-то подозревать?
а как губирниев истерил в телевизоре, что нам нужно ещё сильнее унизиться, чтобы нас пустили лизать жопу белого господина.
Давно уже пора признать всех этих ущербных под белой тряпкой предателями.
Можно ли понять спортсменов со стороны их кошельков - конечно да.
Их всех когда то родители запихнули в спорт, они в большинстве своем тупые в край.
Нихрена кроме спорта в их жизни нет.
И дело даже не в прибыли от выгрышей на международных соревнованиях, а в конечных перспективах при переходе в тренеры. Одно дела тренер призер ЧМ и Олимпиад, другое дело патриот с медальками у кубками только внутри России.
К кому из таких тренеров будет очередь из родителей стоять???))))
Все ради того, что бы мы "наслаждались" по ящику спортивными успехами, за которые лучшие из них получат еще кучу денег.
По мне так лучше бы любительский спорт развивали бы для здоровья нации.