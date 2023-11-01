"Неужели Олимпиада того стоит?": Николай Валуев выступил против нейтрального флага для спортсменов

После того как Олимпийский комитет РФ включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, МОК отстранил ОКР. При этом российских спортсменов всё же могут пригласить участвовать в Играх в нейтральном статусе, без гимна, флага и обозначения страны, за которую они выступают.

Николай Валуев видит в этом попытку манипуляции. Прославленный боксёр считает, что теперь у российских спортсменов есть полное юридическое право не ездить на Олимпиаду, но не потому что нас унизили, а просто по причине правовой дисциплины. Отстранили Олимпийский комитет - значит, по сути, полностью отстранили страну от Игр, а всякие-разные допущения - не более чем попытка заигрывания с общественным мнением и самими спортсменами.

При этом, Валуев понимает последних, но считает, что гораздо честнее, если они попадут на Олимпиаду под флагами других стран, а не в нейтральном статусе. Потому что пришло время, когда полутона закончились. Осталось только два варианта: либо чёрное, либо белое. И спортсменам придётся определяться.