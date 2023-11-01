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"Неужели Олимпиада того стоит?": Николай Валуев выступил против нейтрального флага для спортсменов

"Неужели Олимпиада того стоит?": Николай Валуев выступил против нейтрального флага для спортсменов

Автор:
01 ноября 2023 16:12
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   ОКР   Спорт   бокс   борис корчевников   интервью   мок   нейтральный флаг   николай валуев   олимпиада   
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Чемпион мира по боксу ранее придерживался другой точки зрения, но отстранение Олимпийского комитета России заставило его поменять свои принципы.

После того как Олимпийский комитет РФ включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, МОК отстранил ОКР. При этом российских спортсменов всё же могут пригласить участвовать в Играх в нейтральном статусе, без гимна, флага и обозначения страны, за которую они выступают.


Николай Валуев видит в этом попытку манипуляции. Прославленный боксёр считает, что теперь у российских спортсменов есть полное юридическое право не ездить на Олимпиаду, но не потому что нас унизили, а просто по причине правовой дисциплины. Отстранили Олимпийский комитет - значит, по сути, полностью отстранили страну от Игр, а всякие-разные допущения - не более чем попытка заигрывания с общественным мнением и самими спортсменами.


При этом, Валуев понимает последних, но считает, что гораздо честнее, если они попадут на Олимпиаду под флагами других стран, а не в нейтральном статусе. Потому что пришло время, когда полутона закончились. Осталось только два варианта: либо чёрное, либо белое. И спортсменам придётся определяться.


В интервью Борису Корчевникову Валуев заявил, что надеется на правильный выбор спортсменов.

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Метки: Видео   ОКР   Спорт   бокс   борис корчевников   интервью   мок   нейтральный флаг   николай валуев   олимпиада   
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15  комментариев
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1k
Darki 2 часа назад
Я обеими руками ЗА.Просто не принимать участие в этом балагане.
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7k
tamin 24 минуты назад
Жалко спортсменов конечно. Но у нас война, на которой тоже многие не планировали находиться. Тем не менее геройски служат. И вообще вся страна не планировала это, но...по мне спортсмен под нейтральным флагом-говно. А нейтральное оно или иное-в сортах не разбираюсь. Чиновникам от спорта лучше знать вкус говна. Спортсмен на олимпиаде-либо русский, либо никакой.
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63
Фрол Полчаса назад
Бл.А раньше он думал по другому.Ппатриот хренов.Чинуш видите ли отстранили от вертепа.Не смогут тапочки из за кордону от Кардену возить.И у него поменялось мнение о своей стране. Обиделся.Бл.Как он до сих пор не открыл агенство по сдаче патриотических олимпийцев в аренду другим странам?Пусть реализуют себя.По его понятиям ,у спортсменов есть возможность реализовывать свои способности за страны Буркина-Фассо,Гвинею -Биссау и т.д. Там и флаг есть ,и гимн ,и страна . Пусть выступит посредником,Патриот недоделанный .Они видите ли спортсмены и без олимпиады не могут.
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475
Владимир Г. Полчаса назад
Ух ты!!! Говорящая голова!!!
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755
Jlav 38 минут назад
Быть покусанным клопами можно и подешевле вариант найти)
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8k
mbr Час назад
ну ах...уедь... до них начало что-то доходить?
они начали что-то подозревать?

а как губирниев истерил в телевизоре, что нам нужно ещё сильнее унизиться, чтобы нас пустили лизать жопу белого господина.

Давно уже пора признать всех этих ущербных под белой тряпкой предателями.
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33
Михаил mbr 43 минуты назад
а еще признать предателями тех, у кого имя на фишках написано латиницей, ну типа "mbr", есть же наши русские буквы! Надо написать гордо по-русски "Ми нет без резинки!", не надо стесняться!
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2k
КАКАнгел Час назад
я конечно не уважаю этого валуева и считаю его мразью садистом и браконьером, но тоже считаю что уважение к себе надо иметь , а нашему государству надо проводить/поддерживать иные соревнования где наши спортсмены могут проявить себя .
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63
Фрол КАКАнгел 21 минуту назад
Наши ,это значит с флагом Российской Империи,Гимном и сознанием гордости за свою страну.
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237
Алексей Давыдов Час назад
Можно ли понять спортсменов со стороны партиотизма - конечно нет!)
Можно ли понять спортсменов со стороны их кошельков - конечно да.
Их всех когда то родители запихнули в спорт, они в большинстве своем тупые в край.
Нихрена кроме спорта в их жизни нет.
И дело даже не в прибыли от выгрышей на международных соревнованиях, а в конечных перспективах при переходе в тренеры. Одно дела тренер призер ЧМ и Олимпиад, другое дело патриот с медальками у кубками только внутри России.
К кому из таких тренеров будет очередь из родителей стоять???))))
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237
Алексей Давыдов Карандаш 11 минут назад
согласен! Я вообще не понимаю нахера государство (тоесть мы) спонсирует ораву профессиональных спортсменов.Зарплаты, команировочные, сборы, лечение (целые медицинские комплексы только для них - хрен ты туда попадешь со своей коленкой например). И все эти бездельники за наш счет.
Все ради того, что бы мы "наслаждались" по ящику спортивными успехами, за которые лучшие из них получат еще кучу денег.
По мне так лучше бы любительский спорт развивали бы для здоровья нации.
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2k
Росомаха 2 часа назад
Так то они туда ездят деньги зарабатывать, потому что больше ничего не умеют.И депутатской з/п у них нет....
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