Как правильно колотить грушу

Немолодой мужчина продемонстрировал правильное околачивание скоростной груши. На данном снаряде боксеры отрабатывают нанесение точных и быстрых ударов.
Со стороны может показаться, что подобное крайне легко повторить. Однако при встрече с подобной грушей в зале этих людей будет ждать разочарование.
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Метки: бокс видео груша интересно навык профессионал спорт тренировка
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