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Как правильно колотить грушу

Как правильно колотить грушу (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 10:02
Сообщество : Спорт
Метки: бокс   видео   груша   интересно   навык   профессионал   спорт   тренировка   
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Немолодой мужчина продемонстрировал правильное околачивание скоростной груши. На данном снаряде боксеры отрабатывают нанесение точных и быстрых ударов.

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Метки: бокс   видео   груша   интересно   навык   профессионал   спорт   тренировка   
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10  комментариев
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Все понятно... обходим этого очкарика стороной
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Maddy8 21 минуту назад
еще бы попробовал обычный человек повторить для наглядности
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602
Victor Chromov 45 минут назад
В России грушу можно окалачивать и другим предметом.
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9k
Vanysha 49 минут назад
АКУЕТЬ!!!
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5k
Wacker Час назад
Мастерство кули
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8k
Serg2001 2 часа назад
Всегда было интересно, а что дает этот навык в реальном поединке? Просто представил вместо этой груши голову противника и как по ней наносят такие удары... Забавная картинка получается... )) Боксёры, просветите!... ))
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7k
Антон Семёныч Serg2001 Полчаса назад
Это учит привычке всегда держать руки поднятыми у подбородка и не опускать их до и после удара. Ну и выносливость само собой.
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3k
Timur Serg2001 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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Lynx 2 часа назад
Это как на перфоратор давить не надо, а поймать момент. Паняятна.
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