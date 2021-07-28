FISHKINET
Сообщество Юмор 12634 поста • 2684 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Девушка прыгнула в воду и заслужила необычные аплодисменты

Девушка прыгнула в воду и заслужила необычные аплодисменты (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июля 2021 09:21
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   аплодисменты   видео   позитив   прикол   прыжок   
1992
1
1
Представительницы прекрасного пола внимательно следили за прыжком своей подруги в воду, а затем поддержали её бурными аплодисментами. Правда, хлопали они не в ладоши.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   аплодисменты   видео   позитив   прикол   прыжок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Топпер Харли 2 часа назад
Жопладисменты)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Батончик с маком 17 минут назад
Непонятно - она вынырнула или нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ваня Полчаса назад
Девушка прыгнула в воду и заслужила необычные аплодисментыПосмотреть
Девушка прыгнула в воду и заслужила необычные аплодисменты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
950
Денис Ануфриев 37 минут назад
вот за такой видосик с утра ставлю плюсик!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
972
Not Found! 54 минуты назад
Попа, грудь и губы - набор тюнинговых "крючков". Думалка не обязаловка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
546
Старичок 56 минут назад
а я думал, что они используют губы, вторые. а оно вот оно что. низачот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Booka1a 59 минут назад
тиктокерам нужен контент, но выше жопы фантазия не работает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
bylbatarasich Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
SHIBAN 2 часа назад
Рыба в корзине
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Зотов 2 часа назад
почти угадал
только подумал, что они в стиле тверк будут булками хлопать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на Олимпиаде в Токио "Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на... Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков Коты пытаются преодолеть преграду из стаканчиков Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа? Что произойдет, если вдохнуть два тяжелых нетоксичных газа? Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм Когда вторая половинка уговорила посмотреть неинтересный тебе фильм Веселая девушка с необычным талантом Веселая девушка с необычным талантом Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама» Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама»
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

500802



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР
1
82
"Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР
Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру
2
226
Момент аварии на скорости 230 км/ч попал на камеру
﻿
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото)
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#интересное#автомобили#автомир#фильм#авто аварии#картинки#полиция
#Юмор#история#прикол#дтп#животные#аварии#дети#ynews#фотографии#интересные факты
#интересно#Россия#подборка#люди#кино#спорт#приколы#истории#Москва#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться