Девушка прыгнула в воду и заслужила необычные аплодисменты

1992
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Представительницы прекрасного пола внимательно следили за прыжком своей подруги в воду, а затем поддержали её бурными аплодисментами. Правда, хлопали они не в ладоши.
Девушки поддержали подругу необычными и бурными аплодисментами.
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