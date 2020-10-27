Крокодил попытался укусить мужчину во время купания в водоеме

В заповеднике в городе Майами экстремал решил поплавать с крокодилом и чуть не стал его обедом. Приятель героя ролика запечатлел, как хищник вынудил мужчину покинуть водоем.
«Я любитель акваланга, ныряльщик с маской и трубкой, а также фридайвер. Я в некотором роде фанат адреналина и просто обожаю рептилий, а также диких животных. Поэтому я плаваю и ныряю с акулами, аллигаторами и другими морскими тварями ради развлечения. Но в тот раз мне пришлось прервать водные процедуры, так как одному из местных обитателей я чем-то не понравился и он мне намекнул, чтобы я убирался с его территории», - прокомментировал главный герой видеосюжета, снятого его приятелем.
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