Крокодил попытался укусить мужчину во время купания в водоеме

«Я любитель акваланга, ныряльщик с маской и трубкой, а также фридайвер. Я в некотором роде фанат адреналина и просто обожаю рептилий, а также диких животных. Поэтому я плаваю и ныряю с акулами, аллигаторами и другими морскими тварями ради развлечения. Но в тот раз мне пришлось прервать водные процедуры, так как одному из местных обитателей я чем-то не понравился и он мне намекнул, чтобы я убирался с его территории», - прокомментировал главный герой видеосюжета, снятого его приятелем.