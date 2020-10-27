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Крокодил попытался укусить мужчину во время купания в водоеме

Крокодил попытался укусить мужчину во время купания в водоеме (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 08:09
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   крокодил   повезло   сша   укус   
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В заповеднике в городе Майами экстремал решил поплавать с крокодилом и чуть не стал его обедом. Приятель героя ролика запечатлел, как хищник вынудил мужчину покинуть водоем.

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Метки: видео   животные   крокодил   повезло   сша   укус   
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20k
Сибиряк Час назад
Крокодил попытался укусить мужчину во время купания в водоемеПосмотреть
Крокодил попытался укусить мужчину во время купания в водоеме
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25k
Fat Lynx 48 минут назад
Да это просто дружеский кусь, а ля кот просит погладить...
ПОГЛАДИ ГЕНУ, СУКА!
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2k
Schumacher Час назад
гыыыы, сброс кирпичей и моментальное всплытие...
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19k
Батончик с маком Час назад
обосрался будто гена ему яйца откусил
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mindflixx

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