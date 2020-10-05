Впечатляющий экран на китайском торговом центре

На фасаде торгового центра китайского города Чэнду установили большой изогнутый дисплей, который помимо стандартной рекламы радует глаза горожан роликами с 3D-эффектом.
На опубликованном местным жителем видео можно увидеть полёт космического корабля, напоминающий звездолет Энтерпрайз из серии фильмов Star Trek.
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