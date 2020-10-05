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Впечатляющий экран на китайском торговом центре

Впечатляющий экран на китайском торговом центре (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2020 09:49
Метки: star trek   видео   звездолет   интересно   реклама   технологии   экран   
426
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На фасаде торгового центра китайского города Чэнду установили большой изогнутый дисплей, который помимо стандартной рекламы радует глаза горожан роликами с 3D-эффектом.

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Метки: star trek   видео   звездолет   интересно   реклама   технологии   экран   
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3  комментария
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Мистер Фикс 2 часа назад
Не удивлюсь, если на этом перекрестке вырастет количество дтп
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309
SerGoGo Мистер Фикс 2 часа назад
Ага. ДТП с участием космических кораблей.
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10k
Вася Александрович Полчаса назад
Товары в торговом центре всё равно китайские подделки?
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