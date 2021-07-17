Объяснительная

В субботу днем, едва проснувшись, я почувствовал потребность привиться повторно, как того требует регламент. Дома вакцины не осталось, я надел чьи-то шлепки и вышел в аптеку. В подъезде столкнулся с Ивановым. Мне показалось, что он уже достаточно привит, и я попытался установить с ним социальную дистанцию. У Иванова с собой было немного вакцины домашнего производства. Он сказал, что прививался ею вчера и вакцина надежная. Я не хотел прививаться с Ивановым, но эпидемиологическая обстановка не оставила мне выбора. Спустя короткое время Иванов отошел в сторонку, сославшись на то, что вот-вот пойдут антитела. С моей точки зрения, домашняя вакцина Иванова была, мягко говоря, не Пфайзер. Я пошел к жене Иванова (они живут на первом этаже) поделиться соображениями относительно качества их вакцины и вообще перспектив массовой вакцинации. Жена Иванова тоже была хорошо привита. Вдвоем мы попытались прикинуть, опасен ли для нас индийский штамм. Неожиданно вернулся Иванов, он был без маски и без перчаток, я его сразу узнал. Мы тоже были без масок и перчаток. Иванов посчитал наши исследования необъективными, завязалась драка. Жена Иванова, крича как дура, самоизолировалась в ванной, Иванов грубо нарушил социальную дистанцию, демонстрируя симптомы покраснения лицевых покровов, жар, мат и излишнюю возбудимость. Так что я был вынужден воздействовать на него ампулой из-под вакцины, о чем сейчас сожалею. На основании вышеизложенного прошу изменить меру пресечения, т.к. страдаю от побочных эффектов и остро нуждаюсь во второй очереди качественной прививки фабричного производства, а в карантине не нуждаюсь совсем. Антитела прилагаю. P.S. Считаю разумную умеренность в повальной вакцинации в период летних отпусков вопросом выживания нашего биологического вида. Дата, подпись.

2021-07-17T07:54:38+03:00