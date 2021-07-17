Объяснительная. Видео. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.
Для любителей почитать есть текст.
Объяснительная (1 видео)
Объяснительная. Видео. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.
Объяснительная. Видео. Осторожно, присутствует ненормативная лексика.
Для любителей почитать есть текст.
В субботу днем, едва проснувшись, я почувствовал потребность привиться повторно, как того требует регламент.
Дома вакцины не осталось, я надел чьи-то шлепки и вышел в аптеку.
В подъезде столкнулся с Ивановым.
Мне показалось, что он уже достаточно привит, и я попытался установить с ним социальную дистанцию.
У Иванова с собой было немного вакцины домашнего производства. Он сказал, что прививался ею вчера и вакцина надежная.
Я не хотел прививаться с Ивановым, но эпидемиологическая обстановка не оставила мне выбора.
Спустя короткое время Иванов отошел в сторонку, сославшись на то, что вот-вот пойдут антитела.
С моей точки зрения, домашняя вакцина Иванова была, мягко говоря, не Пфайзер.
Я пошел к жене Иванова (они живут на первом этаже) поделиться соображениями относительно качества их вакцины и вообще перспектив массовой вакцинации.
Жена Иванова тоже была хорошо привита.
Вдвоем мы попытались прикинуть, опасен ли для нас индийский штамм.
Неожиданно вернулся Иванов, он был без маски и без перчаток, я его сразу узнал.
Мы тоже были без масок и перчаток.
Иванов посчитал наши исследования необъективными, завязалась драка.
Жена Иванова, крича как дура, самоизолировалась в ванной, Иванов грубо нарушил социальную дистанцию, демонстрируя симптомы покраснения лицевых покровов, жар, мат и излишнюю возбудимость. Так что я был вынужден воздействовать на него ампулой из-под вакцины, о чем сейчас сожалею.
На основании вышеизложенного прошу изменить меру пресечения, т.к. страдаю от побочных эффектов и остро нуждаюсь во второй очереди качественной прививки фабричного производства, а в карантине не нуждаюсь совсем.
Антитела прилагаю.
P.S. Считаю разумную умеренность в повальной вакцинации в период летних отпусков вопросом выживания нашего биологического вида.
Дата, подпись.
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