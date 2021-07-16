Нестандартное решение проблемы подгоревшего пирога

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У вас подгорел любимый пирог или пицца? Не беда! В данном видео вы узнаете один из способов быстрого восстановления товарного вида выпечки.
Какой находчивый! Осталось только придумать, как избавиться от горелого привкуса.
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