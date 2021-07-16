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Нестандартное решение проблемы подгоревшего пирога

Нестандартное решение проблемы подгоревшего пирога (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 08:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   пирог   пицца   прикол   проблема   
345
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У вас подгорел любимый пирог или пицца? Не беда! В данном видео вы узнаете один из способов быстрого восстановления товарного вида выпечки.

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Метки: Юмор   видео   пирог   пицца   прикол   проблема   
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mechatron Час назад
Осталось загрунтовать и покрасить.
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Йожык Час назад
А туалетная бумага закончится, наждачку возьмет?
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40k
Raush Час назад
Отфлексить пирог - чисто мужское решение...
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15k
Пумба Час назад
Ну вот зачем сюда тащить всякое говно с говносайта?!! Ну нету на Фишках ололо-школоло! Неинтересно им здесь! Болгаркой по пирогу? Пипец как смешно! Главное - гаревая пыль даст запах в квартире на долгие годы и хер ты чем ее уберешь. Но для малолетних дебилов - да, офигенный вариант. Хотя все хозяйки знают что делать в случае подобных кулинарных неудач.
Ссылка youtu.be
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15k
Пумба 2 часа назад
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