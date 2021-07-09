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Почти обнаженные медики

Почти обнаженные медики (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   медик   прикол   рентген   фейк   
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Немного обнаженки в пятницу никогда не повредит. При съёмках данного видео ни один медик не пострадал.

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Метки: Юмор   видео   медик   прикол   рентген   фейк   
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230
(-♛-) Est quaedam flere voluptas Час назад
Вот не думал что рентген превращает кроссовки в туфли на шпильке..
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
При таких укладках ничего они не диагностируют))
А если серьезно - то это рискованное развлечение.
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183k
WOLF 36 минут назад
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6k
Игорь Час назад
тема сисек не раскрыта
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26
Abloy_Vlg Игорь 37 минут назад
Точно, это возмутительно )))
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1k
Михаил Час назад
Прикольно, только сидят в кроссовках, а на рентгене в туфлях.
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