Почти обнаженные медики

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Немного обнаженки в пятницу никогда не повредит. При съёмках данного видео ни один медик не пострадал.
Прямо светятся от счастья! И все было бы хорошо, если не смотреть на обувь.
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