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Пьющий попугай - горе в семье

Пьющий попугай - горе в семье (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 12:58
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   пиво   попугай   прикол   
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Женщина застала своего попугая на кухне за необычным занятием. Птица сидела возле раковины и допивала хозяйское пиво.

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Метки: Юмор   видео   животные   пиво   попугай   прикол   
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89k
сапер Водичка Час назад
С утра !
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18k
Anna 8 минут назад
мож это боржоми?
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7k
Doctor_Lector 22 минуты назад
7.55 утра.. Стивен спивается, по ходу..
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Mr.Adamson

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