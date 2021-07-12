Пьющий попугай - горе в семье

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Женщина застала своего попугая на кухне за необычным занятием. Птица сидела возле раковины и допивала хозяйское пиво.
Пернатый не обращал внимания на появившуюся на кухне хозяйку и наслаждался пенным напитком.
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