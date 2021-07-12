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Каскадер, художник по костюмам и один из самых известных косплееров в мире Бен Бергман (Maul Cosplay ) показал себя в образах персонажей из компьютерных игр и фильмов.
Известность Бену Бергману принес косплей Геральта из Ривии из игры Ведьмак 3: Дикая Охота (The Witcher 3: Wild Hunt). Среди других популярных работ: образ Скорпиона из вселенной "Mortal Kombat", Дарта Мола из "Star Wars", Солид Снейка из игр "Metal Gear Solid", Солдата 76 из "Overwatch".
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Метки: Maul Cosplay видео интересно косплей
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